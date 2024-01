Újabb jelek utalnak Feke Pál és Mészáros Nóra szakítására?

Korábban a Bors beszámolt már a feltételezésről, miszerint Feke Pál színész és Mészáros Nóra, a Hír TV gyönyörű híradósának a kapcsolata véget érhetett, ugyanis több erre utaló jelet is felfedezni véltek a nézők. Kapcsolatuk 2021-ben kezdődött, először a Fővárosi Nagycirkusz nézőterén kapták őket lencsevégre. A fotó alapján pedig olyan kémia volt közöttük, hogy mai napig ki kellene tartson a szikrájuk lángja. Nemrég azonban majdnem minden közös tartalmuk eltűnt a közösségi oldalaikról, sőt már nem is követik egymást az Instagramon.

Feke Pállal való szakításukra utalhatott Mészáros Nóra a legújabb videójában? (Fotó: Móricz István)

Nem tudják összeegyeztetni

Korábban egy hetilap arról számolt be, hogy Nóri és Pali nehezen tudják összeegyeztetni a beosztásaikat, ezért kevés időt tudnak egymással tölteni. A miértekről a pár nem nyilatkozott, de Nóri elismerte azt, hogy válságba került a kapcsolatuk. Legutóbb az énekes is utalást tett erre a Csináljuk a Fesztivált!-ban, azonban újabb jel bukkant a felszínre: most Nóri szólalt meg egy videójában.

Feke Pállal való kapcsolatukra utalt a híradós?

Mészáros Nóri nemcsak nagyszerű hírbemondó, hanem gyönyörű is. Ezt az is alátámasztja, hogy modellnek is felkérték a rangos Budapesti Közép-Európai divathéten (Budapest Central European Fashion Week). Az eseményről való bejelentkezésében azonban elhangzott egy olyan mondat, ami a Feke Pállal való kapcsolatára utalhatott:

Tényleg igaz, hogy az élet egyszer elvesz, máshol meg visszaadja

— mondta Nóri, amivel sokak szerint Feke Pállal való kapcsolatára utalt, és ezen pletykák fényében arra a boldogságra, hogy Fink Evelin ruháiban modellkedhetett a divathéten.