„Ugrás a hétvégébe” – Megvillantotta hosszú combjait Horváth Éva - Videó

Az egykori szépségkirálynő és családja decemberben hazalátogattak Magyarországra. Akkor Horváth Éva gyermekei cukin csodálkoztak rá a gyönyörű hóesésre.

Horváth Éva / Fotó: TV2 Mokka

Nemrég azonban már vissza is tértek ismét Bali szigetére, ahol imádnak lenni. Indonéziában azonban jelenleg is meleg van, így a medencében csobbanni kellemes élmény. Horváth Éva nem is habozott, azonnal fürdőruhára vetkőzött, aminek köszönhetően megvillantotta hosszú lábait és tökéletes alakját.

„Ugrás a hétvégébe”

– írta bejegyezésében Horváth Éva.

Íme Horváth Éva szexi videója arról, hogy veti magát bele a medencébe: