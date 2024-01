Tóth Gabi meggyógyult - ettől múltak el a pánikrohamai

Mesés lankákon csúszott az énekesnő napokon keresztül, leküzdve a félelmeit. Tóth Gabi elhatározta, hogy az év elejét egy csodás úttal kezdi, és a szerelmével, Papp Máté Bencével, valamint az ő testvérével és annak párjával meg sem álltak az osztrák síparadicsomig, a festői Ober­tauer­nig. Nem először utazott ide, hiszen annak idején a Ha­va­zin című műsor stábjával sokszor megfordult ezen a környéken, így nem is volt kérdés, hogy most hol próbálja ki magát újra síléccel a lábán. Egyébként is kötődik a tájhoz: szereti a környéket, a hangulatos hüttét, a vendégbarát helyeket, azt, hogy sok magyar dolgozik arrafelé, akik szívesen segítenek az utazóknak. Imádja, ahogy siklik le a végtelen hosszú pályákon – ám nem volt egyértelmű, hogy most is megkockáztatja ezt a sportot!

Tóth Gabi és Papp Máté Bence együtt siklottak a havas lejtőkön (Fotó: hot! magazin)

– Tizenkét évvel ezelőtt nagyon komoly balesetet szenvedtem. Pályabejáráson csúsztunk éppen, amikor összeütköztem egy zászlóval babráló munkással, akinek nem kellett volna ott lennie. Nem csatolt le a lécem, és megállíthatatlanul csúsztam tovább, sok sérülést szerezve. Kórházba is kerültem akkor. Nem túlzás azt állítani, hogy halálfélelmem volt – árulta el a hot! magazinnak Gabi.

Tóth Gabi felfelé menet még rettegett

Az azóta eltelt több mint egy évtizedben az énekesnőnek esze ágában sem volt, hogy újra síeljen, de a kedvese szívesen és bátran hódol ennek a szenvedélynek, így rá tudta beszélni őt arra, hogy próbáljon megküzdeni a félelmeivel.

– Nem volt könnyű, de szerencsére olyan férfi van mellettem, aki biztonságot sugároz, akiben maximálisan megbízhatom.

Ő mondta, hogy segít mindenben, hogy felvegyem a kesztyűt az emlékekkel. És jól is tettem, hogy elutaztunk. A felvonón felfelé menet rettegtem, nagyon féltem, de úgy voltam vele, hogy nincs más választásom, le kell csúsznom.

Egy oktató segítségét is kértük, hogy visszajöjjenek a régi rutinmozdulatok. Érdekes, hogy szinte lehetetlen elfelejteni a mozgást – mesélte Gabi.

Az énekesnő elárulta, hogy azon a környéken forgatta a Beatles a Help! című film egyes jeleneteit is. Gabi még ahhoz a zongorához is leült, amelyen egykor Paul McCartney játszott! Az első, nehéz órák után aztán már felhőtlenül zajlott a néhány napos minivakáció, sok-sok síeléssel, vacsorázásokkal és természetesen némi bulival fűszerezve. Végül annyira hangulatosra sikerült az utazás, hogy az édesanya már azt is elhatározta: jövőre, amint a lánya, Hannaróza betölti az ötödik évét, már együtt siklanak le a havas lejtőkön.

A szerelmesek boldogságához nem fér kétség (Fotó: hot! magazin)

„Egy héten többször is orvoshoz kellett fordulnom”

Gabi nem tagadja, felszabadító érzés volt számára, hogy végre elengedte ezt a félelmét is – mostanában ugyanis több olyan egészségi problémától is megszabadult, amelyek korábban megkeserítették az életét.

– Tavaly januártól nagyon sokszor volt pánikrohamom. Erről szívesen beszélek, mert sokan járnak hasonló cipőben. Előfordult, hogy egy héten többször is orvoshoz kellett fordulnom a tipikus tünetekkel, mint például a megemelkedett pulzus, azaz a szapora szívverés. Ám nyár eleje óta egyetlen alkalommal sem pánikoltam – árulta el az énekesnő, aki boldog, hogy olyan társ mellett hajthatja álomra a fejét, aki a jóban és a rosszban is támogatja. – Máté mellett teljesen elmúltak a pánikrohamaim, az elmúlt fél évben ez is megváltozott.