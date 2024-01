Idén lesz tíz éve, hogy először énekelni láthattuk az X-Faktor színpadán. Tóth Andi akkor még csak tizenöt éves volt, és hatalmas reményekkel érkezett meg az első válogatóra, ahol azonnal elnyerte a mentorok és a közönség tetszését, majd gyönyörűen menetelve, párbaj nélkül megnyerte a tehetségkutató ötödik szériáját.

Tóth Andi 25 éves lett: 10 éve robbant be a köztudatba - Fotó: hot! magazin

– Nem hittem, hogy ide jutok. Le vagyok sokkolva! De nem szállok el magamtól, ez biztos! Zenéim lesznek, dalokat írok, és jelentkezem a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolába, mert a divattervezést mindenképpen tanulni akarom tovább – nyilatkozta a hot! magazinnak közvetlenül azután, hogy a magasba emelte a győztesnek járó kupát.

Tóth Andi előre tudta, hogy balhé lesz belőle

Andi azóta nővé érett, a napokban ünnepli a huszonötödik születésnapját. De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen az elmúlt tíz év rendkívül eseménydúsan telt az énekesnő számára. Hamar beindult a zenei és a színészi karrierje is, de a vadóc személyiségét sosem hagyta el. Kezdetben merész szerelésekkel és fotózásokkal hívta fel magára a figyelmet, majd a szókimondó stílusa miatt megosztó lett, ami több botrányt is eredményezett.

Vadóc külseje miatt sokat felkapták a fejüket - Fotó: hot! magazin

– A munkám része a külsőm is, és egy ilyen fotózást leginkább buliként fogok fel. A szüleimnek sem okozott ez soha gondot.

Azért titkon féltettek is, hogy támadási felületet adok az embereknek a magatartásommal.

Ezeknél a fotóknál azt érzem, hogy büszke vagyok magamra, hogy akkor is megcsinálom, ha utána másoknak nem tetszik. Kiállok magamért, és boldog vagyok ettől. Persze jön utána a komment- és kritikacunami, de kibírom, hiszen tudtam előre, hogy balhé lesz belőle. Vállalom magam, és kész! – vélekedett egykor lapunknak.

„Még soha nem voltam boldog”

Az évek során a különböző botrányok és balhék lelkileg nagyon megviselték az énekesnőt, amin a szerelmi élete sem segített. Három komoly kapcsolata volt, közülük két híresség, Szabó Ádám és Marics Peti. Utóbbival tavaly tavasszal szakított. Az énekesnő mindhárom elválást nehezen élte meg, az első után még pszichológushoz is járt.

Tóth Andi és Marics Peti kapcsolata viharosan ért véget, azóta sem beszéltek a szakítás részleteiről - Fotó: hot! magazin

– Amint van valakim, elfeledkezem magamról, és próbálok a társam kedvében járni.

Szerencsére egyre inkább belátom a hibáimat.

Megtanultam: az a legfontosabb, hogy magamban higgyek! – árulta el korábban.

Andi és Peti szakítása nagy port kavart, ugyanakkor már a kapcsolatuk alatt is keringtek pletykák arról, hogy valami nincs rendben köztük, de ezt egyik fél sem erősítette meg. Talán ez lehetett az oka annak is, hogy a 2022 őszén kórházba került, kábítószert használó énekesnőről sokan úgy vélték, hogy Andi volt. Talán nem is annyira meglepő, hogy tavaly komoly döntést hozott a karrierjét illetően: végleg abbahagyta az éneklést, és belevágott a régóta dédelgetett álmába, vagyis abba, hogy saját ruhamárkát hoz létre.

„Az év végén átgondoltam a dolgokat, és úgy voltam vele, hogy azért még fiatal vagyok.

Akkor így az volt bennem, hogy igazából én még soha nem voltam boldog. Soha.

Mindig csak menekültem, mindig nagyon gőzerővel próbáltam boldog lenni. Nem akarok kőbe vésett ígéretet adni, hogy mostantól soha többé nem fogok énekelni, mert nem tudom. Nem tudok biztosat mondani, ettől függetlenül ez a célom, meg fogom próbálni” – mondta a közösségi oldalán.

A képernyőről nem tűnt el Igaz, énekelni már egy ideje nem látjuk, de sze­ren­csére a színészkedést nem hagyta abba, így a TV2-n a nézők a Hazatalálsz hamarosan elstartoló második évadában újra találkozhatnak a tetőtől talpig tehetséges Andival.