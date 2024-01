Tiszta Pocahontas: megmutatta gyönyörű barátnőjét ByeAlex

A 2023-as év során szinte naponta érkeztek a bejelentések a sztárvilágból arról, hogy ismét véget ért egy románc. A legnagyobb vihart talán Krausz Gábor és Tóth Gabi válása kavarta, de a szakítás mellett döntött Tápai Szabina és Kucsera Gábor, Tóth Andi és Marics Peti, valamint Peller Anna, Judy, Kollányi Zsuzsi és Som-Balogh Edina is úgy nyilatkozott, hogy a házasságuk tönkrement - és ez még mindig csak néhány név a sok közül. ByeAlex és kedvese, Benjamina - akivel még egy klip forgatásán ismerkedtek össze - kapcsán is felröppentek olyan híresztelések a közelmúltban, hogy történt valami kettejük között, sőt, valójában már nincsenek is együtt, miután mindketten leszedték a közösségi oldalaikról a közös fotókat. Hivatalosan erre nem érkezett reakció, nemrég pedig az énekes egy közös videót osztott meg az Instagram-oldalán: ennek alapján úgy tűnik, minden rendben van a szerelmespár között, akik szinte ragyogtak a boldogságtól egymás oldalán.

ByeAlex és Benjamina / Fotó: YouTube

A ti kedvesetek melyik rajzfilmes karakterre hasonlít?

- tette fel a kérdést posztjában ByeAlex. Az énekes a videóban Pocahontasról, a Disney rajzfilmből is ismert indián hercegnőről mutatott egy fotót a telefonján, majd a következő pillanatban feltűnt mellette Benjamina, aki valóban mintha csak szakasztott mása lenne az indiánlánynak.

A kérdésre egyébként rengeteg válasz érkezett a követők részéről: némelyikből az derült ki, nem mindenki olyan szerencsés, mint ByeAlex.

Szörnyellára, sajnos

- jelentette be az egyik rajongó.