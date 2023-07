Még mindig nem kelt el: senkinek nem kell Dukai Regina álomotthona?

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Dukai Regina komoly döntést hozott, megválik attól a lakástól, ahol hosszú éveken át élt és álmodozott a családalapításról, és a terveiről. Nemrég fordulóponthoz érkezett az élete, férjhez ment, családot alapított és új otthon vásároltak, ahol már hárman, a kislányukkal kezdték meg a közös életet. Talán épp ez volt az oka, hogy eladó sorba került a gyönyörű ingatlan.

Több hónapja hirdeti álomotthonát Dukai Regina – mindhiába

A modell-énekesnő borsos árat kért a másfél szobás, 45 négyzetméteres, Budapest 16. kerületében található lakásért. Bár már több hónap telt el az áruba bocsájtás óta, még mindig nem talált új gazdára a rákosszentmihályi csodalak, ami sokak számára lehet ismerős. Az elmúlt években számos olyan felvételt találhatunk Regina Instagram-oldalán, amelyek otthonában készültek, ugyanis influenszerként gyakran reklámoz különböző termékeket, amelyeknek a befotózásához rendszerint a lakását használja. Épp ez tűnt fel ezúttal is lapunknak, ugyanis a minap a csinos modell egy egész fotósorozatot osztott meg közösségi oldalán, ahol a ruhamárkájának – vállalkozása jövőre már a tizedik évfordulóját ünnepli – az új kollekcióját mutatta meg a megszokott módon. A képek ahogy eddig, most is abban a lakásban készültek, amit jelenleg is az egyik ingatlanos cég weboldalán próbálnak meg értékesíteni.

Regina élete az utóbbi egy évben nagyon megváltozott, feleség és édesanya lett Fotó: Metropol

Túlárazták az ingatlant?

Bár még mindig nem talált új gazdára az igazán ízléses kislakás, csak találgatni lehet, ezúttal nem állt a szerencse Regina mellé, vagy kissé túlárazták az ingatlant. A hirdetés azonban ma már nem tartalmaz fotókat, így nem kizárt, hogy még nehezebb lesz megválnia tőle, vagy meggondolta magát a modell.