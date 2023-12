Így búcsúzott Sebestyén Balázs Vadon Janitól

Hétfőn minden rajongó a szívéhez kapott, amikor Vadon Jani bejelentette, hogy 15 év után szakít szeretett stábjával és otthagyja a Rádió1 reggeli műsorát. A sokkoló hír hallatán a hallgatók elárasztották a kommentszekciót, akik többen is azt gondolják, hogy napindítójuk már nem is lesz így ugyanaz. De voltak olyanok is, akik Jani helyettesét kezdték rögtön keresni: a verseny győztese végül Alekosz és Kabát Peti lett.

Még kollégáit is sokkolta Vadon Jani bejelentése Fotó: Magasi Dávid

Egyelőre még a jól megszokott felállásban kezdik a napot Balázsék, akik nemrég Kecskemétről sugározták adásukat. A helyszínről végül Sebestyén Balázs egy képet is posztolt műsorvezetőtársaival, szeretett közönségükkel, és érzelmes posztban búcsúzott el Vadon Janitól.

Minden percét imádtuk, köszi Kecskemét! Ebben a formában hárman, most álltunk utoljára színpadon. Köszi, hogy ennyien eljöttetek, köszi hogy így szerettek minket, köszi hogy ennyien eljöttetek elbúcsúzni Janitól és köszi, hogy ennyire fontos nektek ez a műsor. Nehéz szívvel, de nagyon jókedvűen csináltuk végig! Nem akarok még búcsúzkodni, hiszen van még pár adás együtt haver, de minden percét élveztem és élvezem a veled, veletek töltött időnek a színpadon. Köszi mindent srácok...

– írta a képhez a népszerű műsorvezető.

Alekosz szívesen váltaná Vadon Janit

Alekosz számára nem újdonság a rádiós szereplés, de az, hogy állandó tagja legyen egy rádiós műsornak, az már egy komolyabb terep.

– A rádió, a televízió és az internet az ugyanannyira fontosak nekem, más nem is. Mivel az internet már meg van, a televízió is, azaz ki lettek maxolva, csúcsra lettek járatva, így kizárásos alapon marad a rádió, és nem csak ezért, hanem én szerintem kimondottan való nekem a rádió. Egyrészt a hangom minősége miatt és a tartalom miatt, amiket én, és ahogyan beszélni szoktam – mondta a Ripost-nak Alekosz, aki már többször megkapta a kérdést, hogy miért nem rádiózik?