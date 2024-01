Rosszul látunk? Csuti női ruhában flangált az utcán - Videó

Izgalmas és roppant látványos kihívást vállalt be Szabó András, azaz Csuti! Az üzletembert eddig leginkább elegáns szerelésben vagy edzőcuccban láthattuk, és vélhetően egyikünk agyában sem fordult meg, hogy vajon hogyan is nézne ki nőként.

Csuti nővé változott Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Csuti viszont volt olyan bevállalós, hogy egy TikTokra készített videóban egy másodperc alatt nővé alakult át. Egészen konkrétan a kedvese, Sudár Bianka bézs színű, lenge nyári ruhájában tett meg néhány lépést, azaz pontosabban vonult kecsesen. Szerencsére hamar visszaváltozott, és többé már nem Andreának nézett ki, hanem Andrásnak.

A felvétel rövid idő alatt elképesztő sikert aratott a TikTokon, többen is azt jelezték vissza, hogy kis híján röhögőgörcsöt kaptak Csuti produkciójától.

Csuti hisz a sírig tartó szerelemben

Az üzletember mozgalmas időszakon van túl, amiben voltak magasságok és mélységek. Ám Szabó András Csuti igyekezett mindig mindent a helyén kezelni, hiszen biztosan tudja, mennyit ér és merre tart az életében.

A hot! magazin megkeresésére arra vállalkozott, hogy összegezze a tavalyi évét!

– Szakmailag egyértelműen sikeres volt. A cégeim prosperálnak, és olyan dolgokban is kipróbálhattam magam, amikben eddig még nem. Kevésbé vagyok már nyitott arra, hogy a magánéletem minden részletébe beavassam az embereket; nagyon sok minden történt, amiről nem beszéltem bővebben – és nem is szeretnék. Nyilván az, hogy rám talált a szerelem – már egy éve együtt vagyunk és bátran mondhatom, hogy Bius igazi társ az életemben –, egy hatalmas plusz. Nem is kívánhattam volna jobb partnert magam mellé. Nagyon büszke vagyok rá, mert ő, huszonöt évesen, egyetem mellett, fél év után otthagyta a saját biztonságos környezetét, az otthona melegét, bevállalt egy olyan csávót, mint én. Jó, mondjuk, szerelmes lett, úgyhogy nem volt sok választása! Felköltözött Budapestre, innen végzi az egyetemet, mellette dolgozik. Fantasztikusan tudott alkalmazkodni mindenhez, ami én vagyok. Minden párkapcsolati kérdésnél el szoktam mondani, hogy senki ne higgye, hogy nincsenek nézeteltéréseink a szerelmemmel. Ami ennek a kapcsolatnak a legbiztosabb jövőképét jelenti, az a mérhetetlen érzelmi intelligencia, amivel Bius rendelkezik. Hiába váltam el, hiszek a sírig tartó szerelemben, és nem a házasság intézményében csalódtam

– jelentette ki Csuti.