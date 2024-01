Rátalált a szerelem a magyar énekesre: „Felfedeztem, milyen mélyreható egy pillanat”

Vavra Bence sikeres énekes, részt vett a Sztárban Sztár és a Dancing with the Stars műsorokban is, előbbiben az első helyet is megszerezte magának. A magánéletében azonban nem volt olyan sikeres az utóbbi időben. Régi vágású férfiként szeret hosszabban udvarolni a hölgyeknek, így időbe telik, mire komoly kapcsolat alakul ki közte és választottja között.

Vavra Bence sikeres karriert tudhat magáénak. / Fotó: TV2

Korábban elmondta, hisz a sorsszerűségben, és abban, hogyha két embernek találkoznia kell, akkor találkozni is fognak. Ezért nem is volt rágörcsölve a barátnő-kérdésre. Nemrég azonban a közösségi oldalán egy évértékelő posztot tett közzé, amiben a 2023-as év több fontos momentumáról is megemlékezett. Évértékelőjében két fontos kép is szerepelt, ahol éppen új kedvesével vannak együtt, félre érthetetlen pozícióban. Bence sokat mondó szöveggel összegezte a tavalyi évet.

2023 tele volt szeretettel, boldogsággal, nevetéssel. Rájöttem, hogy milyen gyorsan telik az idő, mégis felfedeztem, milyen mélyreható egy pillanat, amikor a megfelelő személlyel töltöm. Miközben még tanulom elfogadni a megváltoztathatatlant, már tudom, hogy 2024 sok csodát tartogat számunkra

— írta a bejegyzésben a mindig vidám Bence.

Vavra Bence régi módi típus

Bence régi vágású férfi, aki szeret udvarolni a hölgyeknek és nem szeretné, ha felcserélődnének a szerepek.

— Ilyen szempontból én egy kicsit régimódi vagyok.

Azt gondolom, hogy a férfinak kell megtennie az első lépést. Nekem kell a személyes találkozás, ami után szeretnék tovább beszélgetni.

— Hiszek a sorszerűségben, ezért nem erőltetek semmit. Szerintem, ha két embernek találkozni kell, akkor fognak is. Nem vagyok rágörcsölve arra, hogy nincs barátnőm, mert tudom, hogy lesz társam — mondta korábban Bence.