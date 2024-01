Ez aztán a luxus: Peter Srámek tízmilliókat vert el zakókra

Rendkívül fontos a jó megjelenés az énekes számára, az elmúlt években sok száz különleges zakót vásárolt. Egy részük sokáig a szekrény rabja volt, mivel Peter Srámek 10 kilót hízott, és a ruhák szűknek bizonyultak, ezért rekordgyorsasággal megszabadult a túlsúlytól. Talán nem is akkora meglepetés, hogy ennek örömére mivel jutalmazta meg magát: néhány újabb darabbal!

Peter Srámek zakói milliókat érnek - Forrás: hot! magazin

– A fellépéseken szeretem minden alkalommal a maximumot nyújtani. Úgy érzem, megtisztelem az ott lévőket azzal, hogy nem hétköznapi holmikban állok színpadra. Imádom a zakókat, a rajongóim már várják is, hogy vajon milyen darabban jelenek meg, nézik, hogy van-e már közös képünk egyikben-másikban – gondolkodott el Srámek, aki egyetlen darabot sem dobna ki.

Peter Srámek képtelen ellenállni

Az énekesnek a szíve nem engedi, hogy kidobálja a becses darabokat. A hálószobájában a szekrénye már tele van velük, sőt, igazából már be sem férnek oda.

– Jó barátom Már Róbert, aki fantasztikus darabokat tervez, szerintem már szavak nélkül tudja, mire mondok azonnal igent.

Nem tudok ellenállni egy-egy különlegesebbnek, Amerikában is jó párat találtam. Ezek darabja bizony hat számjegyű összegbe kerül, de 20 év múlva is fel lehet venni őket. A kedvencem az, amiben úgy festek, mint egy herceg, olyan a mintája is, az anyaga pedig kasmír.

Bevallom, vehettem volna már egy másik házat a zakóim árából, ezért is borított ki, amikor nagy részük szűknek bizonyult, begombolni sem tudtam őket. Sosem voltam több 75-77-kilónál, de ekkor már 85 kilót mutatott a mérleg. Rengeteget buliztam, teljesen rendszertelenül ettem, sok polgármesterrel és vendéglátóval koccintottam. Azonban tudtam, hogy változtatnom kell – magyarázta a hot!-nak.

Peter elárulta, hogy mi segített neki a fogyásban. Egy gyógynövényes módszert talált, amely csupa hasznos anyagot tartalmaz, például a banabafa levelét, amelynek hatására a zsírok nem rakódnak le, illetve egy trópusi növény kivonatát, amely csökkentette az étvágyát.

– A mindennapjaimon most nem tudok és nem is akarok változtatni, az életet pedig jobban szeretem annál, hogy sanyargassam magam a fogyás miatt, ezért is segített sokat a kúra – vallotta be.