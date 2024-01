Teljesen összetört Peter Srámek: milliókat bukott

A Szerencsekerék szerdai adásában Peter Srámek volt a sztárvendég, aki 2,3 millió forintot gyűjtött össze a végjátékra, de mindet elvesztette, mikor nem sikerült megfejtenie az egyszerű feladványt: ez a házasélet rendje…

Hiába fogta a fejét Peter Srámek, hatalmasat bakizott (Fotó: TV2)

Milliók bukott Peter Srámek

Nagyon színes és vicces perceket köszönhetnek a Szerencsekerék rajongói Peter Srámeknek. A fiatal énekes volt a műsor sztárvendége, akit Kasza Tibi műsorvezető végig sikeresen megvezetett, kihasználva azt, hogy nem tökéletes a nyelvtudása. De még így is nagyon jól ment a játék a tehetséges előadónak, aki a végjátékban 2, 3 millióval állt a megoldás előtt, ami egy pillanat alatt beugrott neki.

– Tudom, megvan!

– kiáltotta hangosan, mint aki biztos benne, hogy most hatalmasat kaszál.

– Ma még csak melegítő, holnap már papucs

– ki is mondta a szerinte jó választ, de pár másodperc múlva észrevette, hogy bizony nem csak, hogy rossz volt a megfejtése, de akkorát bakizott, mint a legendás: Hol szeret a cápa…

Életem! Milyen melegítő? Nagyon sajnálom! Ez rengeteg pénzedbe kerül…

– sajnálkozott Kasza Tibi, de ez sem segített az összeomlott Péteren, aki kezébe temette az arcát, úgy hallgatta végig a jó megfejtést, amit egy másik játékos mondott be: Ma még csak vőlegény, holnap már papucs…

G.w.M. kétszer is hatalmasat bakizott

A rapper és a betűk nem nagy barátai egymásnak, ami nagy pech, hiszen kétszer is milliókat nyerhetett volna a Szerencsekerék sztárvendégekéntt. Az első alkalommal egészen a fődíj játékig menetelt, ott a megadott témakör, ami a „buligyümi” volt, vagyis elég jól meghatározta az irányt, amin a játékosnak haladnia kellett volna. Tulajdonképpen a feladvány első fele egészen hamar össze is állt a rapper fejében, de a „cseresznye” szóval sehogyan sem boldogult, így bukta a pénzt. Második alkalommal, a szilveszteri kiadásban pedig Kasza Tibi kért tőle egy betűt, méghozzá egy mássalhangzót. Erre azonban a rapper olyat mondott, amelyre felröhögött a stúdió, majd Tibi is viccet csinált az egészből.

"E, mint Elemér" – ami ugye egyrészt magánhangzó, másrészt ugye nem jutott eszébe felesége, E, mint Edina.