Olyan rég volt, hogy igaz sem volt: gyerekkori videót mutatott Szandi

Szandi a szemünk előtt érett nővé. Még kislány volt, amikor először feltűnt a színpadon, ahol teljes erőbedobással kezdett énekelni. Olyan sok energiája volt, hogy az emberek csak kapkodták a fejüket, mivel azonban teljes szívből énekelt, nem volt olyan magyar, aki ne lett volna odáig a tündéri kis énekeslányért. Sok év telt el debütálása óta, Szandi azonban a hazai zenevilág máig egyik legmeghatározóbb alakja. Folyamatosan jönnek ki új dalai és klipjei, az emberek pedig szívesen hallgatják, mára ugyanis igazi legendává vált. Ha koncertezik, hamar elkapkodják a jegyeket, és az új nótákra épp annyira csápolnak az emberek, mint a Kislány, kezeket felre. Most azonban olyan videót mutatott, ami minden embert megmosolyogtat.

Szandi gyönyörűbb, mint valaha

Szandi már felnőtt, gyönyörű nővé érett, boldog házasságban él, és három gyermek büszke édesanya. Még most is nagyon sikeres azonban, ugyanakkor előszeretettel nosztalgiázik. Éppen ezért sokszor oszt meg régi fotókat és videókat, hogy felelevenítse, hogy milyen volt az élet régen. Így tett most is: