Nyakba kapta a szilveszteri pezsgőt Jákob Zoli

Jákob Zoli a Maldív-szigeteken várta és köszöntötte az újévet, ahogy azt már korábban meg is írtuk. Lányaival, exfeleségével és annak jelenlegi párjával utaztak el közvetlen karácsony után. Január első hetét még a luxusparadicsomban töltik, ami úgy tűnik egyáltalán nem lesz izgalommentes Zoli számára. Legalábbis, ha a tegnap közzétett videójából indulhatunk ki.

Jákob Zoli volt felesége megviccelte a milliárdost (Fotó: Szabolcs László)

Kapcsolat a családtagokkal

Köztudott, hogy a milliárdos férfi kifejezetten jó kapcsolatot ápol volt feleségeivel. Első párjával is, akitől egy fia van, és a másodikkal is, akitől két lánya született, és akivel hagyomány szerűen mindig együtt tölti az ünnepeket. Persze nem kettesben, hanem a már említett felállásban, ötödmagával. A Maldív-szigeteken töltött szilveszter jól indult, de aztán kapott egy váratlan meglepetést Jákob Zoli.

Jákob Zoli jó kapcsolatot ápol exeivel (Fotó: TV2)

Vödörből jött a meglepetés

A jó baráti kapcsolat ára, hogy tudnak a felek egymáson nevetni konfliktusmentesen. Ez most Zoli és exfelesége között is megmutatkozhatott. A körömkirály ugyanis videóban tette közzé, ahogy egy vödör jeges pezsgőt borítanak rá, méghozzá oda, amit esetében csak a fürdőnadrág takart. Nagy volt a nevetés, de sokkal inkább a milliárdos férfi volt párja részéről, nem pedig fordítva. Persze, Zoli nem az a haragtartó típus, a meglepettség után ő is tudott kacagni a viccen. A poszt alatti kommentek pedig dicsérték kettőjük jó viszonyát.

„Jó látni, hogy még mindig ilyen jó viszonyban vagytok.”

„Remélem te is meg vicceled!”

„Imádom az exed”

— írták Zoli rajongói vagy Zoli exfeleségének rajongói, ezt már nem lehet pontosan tudni.