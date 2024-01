Nadrág nélkül mutatta meg szexi combjait Nemazalány

Nemazalány, azaz Halastyák Fanni ismét megmutatta: nem véletlenül vannak oda érte a férfiak. A csinos énekesnőről újfent olyan fotó készült, hogy sokan most is a leesett állukat keresgetik épp. Friss fotójáról ugyan nem soka árult el, de talán nem is kell. Mint mondják, egy kép felér ezer szóval is – főleg, ha az az egy kép ilyen forró.

Ettől már csak az oroszlán nem vadul meg

– jegyezte meg egyik követője szellemesen.

"Nagyon dögös vagy" – írta egy másik rajongó.

"Szerelmes vagyok" – így egy harmadik, de olyan is akadt, aki ekképp összegezte a látottakat:

"Bombázó nő vagy, szexi és észbontóan csinos!"