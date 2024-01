"Most már apuval együtt írják a dalokat" - gyászol Zámbó Krisztián

Ahogy arról lapunk beszámolt: elhunyt Kaszás Péter zenész-dalszerző. A legendás művész január 10-én, hajnalban szenderült örök álomra, azonban munkássága mégis halhatatlanná tette. Különböző hangszereken játszott, mint például a dobon, hegedűn, gitáron és zongorán, és több zenei stílusban is otthonosan mozgott. A Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület szerint több mint 560 szerzeménye van jellemzően érzelmes, lírikus dal- és szövegvilággal. Ő írta Zámbó Jimmy legnagyobb slágereit is: a „Bukott diák”, a „Szeress úgy is, ha rossz vagyok”, a „Mit akarsz a boldogságtól”, a „Bye-bye lány!”, az „Egyszer megjavulok én”, „Ugye nem bántad meg?”, „Sírj a vállamon”, és még hosszasan folytathatnánk a felvételek felsorolását. Mint megtudtuk, Zámbó Jimmyvel nem csak munkakapcsolatot ápoltak, de nagyon jó barátok is voltak. Nem csoda, hogy a művész halálának a híre a király legidősebb fiát, Zámbó Krisztiánt is lesújtotta.

Zámbó Krisztián is gyászolja. (Kaszás Pétert Fotó: YouTube)

Az utolsó dal

– Nagyon-nagyon sajnálom... Közelről ismertem őt apu által, sokat dolgoztak együtt. Én is tartottam vele a kapcsolatot ameddig tudtam, de sajnos az utóbbi időben már nem volt alkalmunk beszélni a betegsége miatt. Az biztos, hogy egy csodálatos művészt vesztett el a világ, de én hiszek abban, hogy most már apuval írják a dalokat – kezdte a Borsnak Krisztián, aki egy nemes gesztussal is előállt. Mint kiderült, Zámbó Jimmynek és Kaszás Péternek van még egy közös munkája, ami sajnos nem került befejezésre, de ha Krisztiánon múlik, akkor ez nem sokáig lesz így.

A legjobb tudomásom szerint van egy dal, amit apuval nem fejeztek be. Felveszem majd a kapcsolatot a feleségével, és az emlékükre szeretném ezt majd befejezni

– tette hozzá Krisztián.