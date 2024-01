Megtette a fantasztikus bejelentést Sebestyén Balázs nagyfiáról: a nyomdokaiba léphet

Sebestyén Balázs az ország egyik legsikeresebb médiaszemélyisége. A tévében kezdte a karrierjét, nagyon sokáig televíziós műsorvezető volt, mostanra azonban áttért a rádiózás világába, és jelenleg is az egyik leghallgatottabb műsort vezeti. A Balázsék műsor megjárta a maga kálváriáját, a nagyszerű trió egyik tagja ugyanis hosszú évek után elhagyta a csapatot, az élet azonban nem áll meg, és ők dinamikusan haladnak előre. Balázs azonban nemcsak a karrierjére nagyon büszke, hanem a családjára is. Bár feleségét nem gyakran mutogatja, fiairól néha-néha megoszt egy-egy képet. Most lett 15 éves a nagyobbik fia, Beni, ezért egy fantasztikus videót osztott meg. Ezen éppen dobol, és olyan tehetségesnek tűnik, hogy biztosak lehetünk abban, hogy hamarosan legalább olyan híres lesz, mint az apja.

Hogy telt el ez ilyen gyorsan? 15 év! Annyira büszkék vagyunk Rád, Beni. Nagyon szeretlek! Hihetetlen nagy csoda vagy, köszönöm, hogy hozzánk jöttél.. Remélem egyszer ott ugrálunk majd az egyik koncerteden..