100 éves korában elhunyt a generációs színészlegenda

Glynis Johns neve sokaknak cseng ismerősen, ami nem is véletlen. Magyarországon elsősorban a Mary Poppinsból ismeretes, ebben ugyanis Mrs. Winifred Bankset alakította, de számos egyéb nagy szerepe is volt a Disney egyik királynőjének. Fontos szerepe volt a The Sword of the Rose című filmben, 19 évesen a Pán Péter színpadi változatában bukkant fel, és a Miranda trilógiában sellőt alakított. Az ezüstösen csillogó hangjára a zeneszerzők külön dalokat írtak, halálával pótolhatatlan veszteség keletkezett - írja a Mirror. A színésznő 100 évesen hunyt el, természetes halált halt.