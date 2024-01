Kínos fotót tett közzé a szakítás után Meggyes Dávid, mindenki ezen csámcsog

December elején bombaként robbant a hír, miszerint szakított egymással Stana Alexandra és Meggyes Dávid. A pár két év együttlét után hozta meg ezt a döntést, a Dancing with the Stars táncosnője pedig saját podcast műsorában el is árulta, hogy mi játszhatott közre a döntésük meghozatalában. Mondhatni kiteregette a szennyest.

Meggyes Dávid tavaly decemberben szakított Stana Alexandrával (Fotó: TV2)

− Két nagyon távoli világból vagyunk mi ketten. Teljesen más habitusúak... azaz nem mindenben más habitusúak, de az egyikünk a realitás, a másik a művészvilág. Hogy fér össze a kettő? Még azt is mondanám, hogy szabadidőnkben sem feltétlenül a teljesen hasonló dolgokat szeretjük. Ő másfajta filmeket szeret, én másfajtákat. Én van, hogy nagyon jövős-menős vagyok, ő nem annyira. Ő focit néz, én táncot nézek. Úgyhogy nagyon sok különbözőségünk van...

- elmélkedett a műsorban Alexandra, aki akkor még együtt volt Dáviddal, de úgy tűnik, már akkor is voltak problémáik.

Meggyes Dávid megszabadult a közös emlékektől

Nos, egy szakítás mindig fájdalmas dolog, és az sem kellemes, hogy rengeteg közös emléktől kell megszabadulni. Azok a közös képek is mehetnek a kukába, amiken a szerelmesek még vidáman mosolyognak a kamerába, és azt hiszik, ez a boldogság örökre szól. Nos, Alexandra és Dávid a közösségi oldalakról is törölték már a közös fotókat, és minden jel arra mutat, hogy a biztosítási alkusz a nappalijában lévő szerelmes szelfiktől is megszabadult. Igaz, ebbe a műveletbe csúszott egy kis baki!

Meggyes azt remekül megoldotta, hogy kiszedje a képkeretből az Alexandrát ábrázoló fotókat, arra azonban már nem vette a fáradtságot, hogy valami más fotót tegyen bele, vagy ne adj Isten leszedje a képkereteket a polcról.

Mondanunk sem kell, hogy ez a baki az éles szemű netezőknek is feltűnt. Nézzétek csak!

Furcsa látványt nyújtanak az üres képkeretek Meggyes Dávid polcán (Fotó: Instagram)

Új kedvesével még nincsenek közös szelfik?

Meggyes Dávid belsőépítészeti megoldása már csak azért is kínos, mert a szóbeszéd és egy lesifotó tanúsága szerint nem szingliként szomorkodik a képen is látható nappaliban.

Egy névtelen kommentelő karácsony előtt egy olyan lesifotót osztott meg Dávidról, amint egy szőke hölggyel, intim közelségben összeérinti az orrát. Mint kiderült, mindez a székesfehérvári karácsonyi vásáron történt, s az „ismeretlen” szőke hölgy nem is olyan ismeretlen: elismert sportoló, akiről azt is tudni, hogy egy nagy biztosítási cég tanácsadója. Ez közös pont lehet Dáviddal, aki maga is biztosítási ügynökként tevékenykedik – igaz, egy konkurens cégnél.

Nos, úgy tűnik, Dávid a karácsonyi vásáron töltött romantikus percek ellenére még nem érezte úgy, hogy a szőkeség fotóit nézegetné az otthonában.