Bizonyíték az ágyból: Tóth Andi nem töltötte egyedül az éjszakát – Fotó

Tóth Andi magánélete olyan, mint egy hétpecsétes titok, amióta tavasszal szakított Marics Petivel. A vadóc énekesnő azóta a szingli nők táborát erősíti, legalábbis hivatalosan, azt talán csak a hozzá legközelebb állók tudhatják, megismert-e azóta valakit, aki akár egy kicsit is megdobogtatta a szívét.

Keveset tudni magánéletéről. (Fotó: hot! magazin)

Azt viszont soha nem rejtette véka alá, hogy jelenleg a kutyája, a Bailey névre hallgató kan rottweiler a legfontosabb az életében, az énekesnő nem is úgy tekint a négylábúra, mint egy házi kedvencre, hanem mint egy hű társra, amit bizony még az ágyába is beenged és ami minden nap mosolyt csal az arcára. Andi még együtt volt Mariccsal, amikor Bailey megérkezett hozzájuk, a szakításkor pedig nem volt kérdés, hogy az énekesnő marad továbbra is az azóta hatalmasra nőtt eb gazdája.

A követői szerint a rottweiler jó hatással van Andira, teljesen kivirult és kipihent lett, ami a sok közös kirándulásnak is köszönhető.

– Szerintem téged ez a kutyus fog megmenteni – írta az egyik kommentelő.

– Végre tényleg boldognak, kiegyensúlyozottnak tűnsz – tette hozzá egy másik pár hónappal ezelőtt.

Mit keres a kutya az ágyban?

Andi rajongása Bailey irányában mára akkorára nőtt, hogy még az ágyába is beengedi a nagy testű állatot. Sok estét töltenek összeölelkezve, mint a szerelmesek, Andi még azt is megengedi a kannak, hogy nyelvével gyengéden végignyaldossa az arcát. Így történt ez kedd éjjel is!

Tóth Andi és Bailey elválaszthatatlanok lettek. (Fotó: Instagram)

A netezők szerint nem feltétlenül jó, hogy az újdonsült szingli énekesnő ennyire intim közelségbe került a kutyájával, bizony, bőven vannak olyanok, akik szerint Andi vonzódása az állathoz már egészségtelen, és bizony könnyen lehet, hogy hamarosan úgy érzi:

férfire már nincs is szüksége, ha ott van neki a rottweiler.

Megszólalt a pszichológus

A Ripost még májusban megkereste dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust. Arra voltak kíváncsiak, vajon valóban okozhat-e párkapcsolati nehézségeket, ha Andi ennyire kötődik az ebhez.

– Minden szakítás egy veszteségélmény, a feldolgozása pedig gyakorlatilag egy gyászfolyamat. Az természetes, hogy egy ilyen nehéz helyzetben valaki jobban kötődik a házi kedvencéhez. A baj csak akkor van, ha néhány hónap elteltével az illető továbbra sem képes nyitni a a külvilág felé, és az emberi kapcsolatai hanyatlani kezdenek. Az sem kizárt, hogy egy idő után már nem érzi úgy, hogy nyitna a férfiak felé, vagy szívesen ismerkedne. Bármennyire is fájdalmas, a gyászidőszakon végig kell menni, nem lehet megúszni

– összegezte gondolatait dr. Makai.