Karácsony a Kóbor családban – Szívszorító, ezt írták a legszebb díszre

Két évvel ezelőtt, nemsokkal karácsony előtt váratlanul hunyt el az Omega ikonikus frontembere, Kóbor János. A zenész családja, a felesége Zsóka, annak a két gyermeke, Titanilla és Martin, illetve a közös kislányuk, Léna számára ez az ünnep azóta nem olyan, mint régen. Ennek ellenére is igyekeznek a lehető legtöbb boldogságot csempészni a szépen feldíszített fa köré.

Kóbor János halálával véget ért az Omega együttes 59 évig tartó útja - Fotó: Omega

Bors: Sok családnál már áll a karácsonyfa, ti mikor kezditek a készülődést, díszítést?

Deme Zsóka: A mi családunkban a karácsony mindig is a legfontosabb ünnep volt. Minden évben már december elején elkezdem a készülődést és néhány nap leforgása alatt aranyba és csillogásba borul az otthonunk. Valahol a várakozás öröméhez tartozik nálunk az, ha a ház karácsonyi hangulatot áraszt már hetekkel az ünnep előtt. Szeretjük, ha fényekkel árasztjuk el a kertet és a ház külsejét is éppúgy, mint bent. Fényfüzérek díszítik a fákat és a bejáratunkat is. Nagyon gondosan választom ki a díszeket és a díszítő elemeket, arra is figyelek, hogy minden évben legyenek új elemek is amik csinosíthatják a házunkat. Így, ha látok valamit az üzletekben meg is veszem és a már megszokott tárgyak mellett újdonságok is lesznek.

Idén karácsonykor is, mint minden évben, együtt lesz az egész nagy család.

A régi szép időkben... János, Zsóka és Léda együtt ünnepeltek Fotó: családi archívum

Bors: Emlékeztek rá, mikor jöttek rá a gyerekek, hogy nincs Jézuska? Volt, hogy idő előtt rábukkantak az ajándékokra?

Deme Zsóka: Én minden gyerekemet a vallásos szeretet hitében neveltem fel és amikor kicsik voltak, mint a többi gyereknek, nekik is hosszú ideig egyértelmű volt, hogy a Jézuska hozza az ajándékokat. Soha nem kételkedtek, nem keresték az ajándékokat, mert fel sem merült bennük, hogy lehet a házban bármi az ünnepek előtt. Amikor már nagyobbacskák voltak, a lelepleződés katarzisát megelőzve, én mindig írtam egy levelet a Jézuska nevében, ahol ő az ajándékozás feladatát átruházta a szülőkre. Érdekes volt, hogy Titanilla lányom megőrizte a titkot addig, amíg Martin fiam is megkapta azt a bizonyos levelet, majd mindketten gyöngéd mosollyal hallgattak, amikor Lénácska pici volt.

Bors: Hogyan emlékeztek meg Meckyről az ünnepek alatt? Van olyan dísz a karácsonyfán, ami kifejezetten rá emlékeztet?

Deme Zsóka:

Különösen fontos, hogy a Mecky stúdióját is gyönyörűen feldíszítsük, és szenteste gyertyát gyújtsunk a szobájában. Egy arany gömb is van a karácsonyfán az ő nevével. Bár ez csak egy jelkép, hiszen mindig is úgy érezzük, hogy itt van velünk a szeretet ünnepén. Karácsony másnapján pedig, ahogy tavaly is, a Bazilikában is gyújtunk neki egy gyertyát egy kis angyalka mellett.

Kóbor János özvegye és lánya, Léna, a szerettük halála óta minden karácsonykor gyertyát gyújtanak Fotó: Camera Kft.

Bors: Mi volt a legszebb karácsonyi ajándékod tőle?

Deme Zsóka: Nekünk mindig fontos volt, hogy a karácsony ne az ajándékokról szóljon, hanem a szeretetről és arról, hogy együtt legyen a család. De természetes, hogy mindenkinek hoz a Jézuska valamit, mert anélkül nincs is karácsony.

Évekkel ezelőtt Mecky egy nagyon kedves dologgal lepett meg, amire ma is szívesen gondolok. Már véget ért a szenteste ünnepe, a gyerekek lefeküdtek és mi is készültünk nyugovóra térni, amikor Meckykém egy kicsi csomagot húzott elő és kisfiús mosollyal, kicsit szégyenlősen azt mondta: „Ezt majdnem elfelejtettem, de van itt meg valami neked Angyalom. Lehet, hogy a giccs határát súrolja, de ezt tiszta szívemből csináltam.”

El sem tudtam képzelni mi lehet az és amikor kibontottam, egy cd-t találtam benne, amire összegyűjtötte nekem az Omega szerelmes dalait. Mondanom sem kell, hogy nagyon meghatódtam.

Aztán hirtelen még egy doboz termett a kezében: „Na ez meg nem is igazán ajándék.” – mondta hamiskásan mosolyogva. Egy karton cigaretta volt a csomagban, mivel akkoriban még sajnos dohányoztam. Nem akarta a gyerekek előtt odaadni, hiszen a Jézuska egész biztosan nem hozna ilyen ajándékot. Mecky nem kis humorérzékkel volt megáldva és mindig megnevettetett.

A szörnyű nap óta sokáig nem tudtam elővenni ezt a cd-t, de az utóbbi időben egy-egy hosszú nap végén, amikor pihenni térek és különösen nagyon hiányzik, előveszem. Bár könnyek nélkül soha nem tudom meghallgatni, mégis jólesik, mert ekkor közelebb érzem őt magamhoz.

Léna az édesapja mindene volt és fordítva. A kislány rajongott az apukájáért Fotó: Camera Kft.

Bors: Milyen tervekkel néztek az új év elé? Szoktatok fogadalmat tenni?

Deme Zsóka: Én nem hiszek az újévi fogadalmakban, hiszen olyan döntéseket, amik jobbá és szebbé tehetik életünket, hozhatunk az év minden napján. Az év utolsó napjaiban persze szoktunk terveket szövögetni, beszélgetünk arról mit és hogyan kellene csinálni, de konkrétan fogadalmakat nem szoktunk tenni. A két nagyobb gyermekemnek már kialakult élete van tele ambíciókkal, sikerekkel, ők maguktól is tudják mit szeretnének megvalósítani. Léna és én gyakran beszélünk a jövőről, hiszen kellenek az álmok, a tervek ahhoz, hogy lelkesen, teljes erőbedobással dolgozzunk, hogy azokat elérjük. Lénának elsősorban az iskolai előremenetele a legfontosabb, természetesen a művészi pályáját is szem előtt tartva, hiszen az is az egyik szenvedélye. Szeretem hallgatni mire gondol, amikor a jövő évről beszélgetünk, de persze a fontosabb döntéseket mindig együtt hozzuk meg.

Kóbor Léna és Deme Zsóka nagyon szoros anya-lánya kapcsolatban élnek Fotó: családi archívum

Bors: Léna fellépései sorra sikert aratnak a Gyöngyhajú lány balladájával. Láthatjuk jövőre új darabban?

Deme Zsóka: Léna fantasztikusan teljesített a ’Gyöngyhajú lány balladája’ című musicalben és ami még fontosabb, hogy nagyon élvezte is. Már előre látható, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel 2024-ben is országszerte számos előadás lesz. Emellett a ’Vadak ura’ című musicalben is folytatja a szereplést. Ahogyan a jövő év lehetőségei alakulnak elképzelhető, hogy más darabban is színpadra lép, de ez meg a jövő zenéje. Mindenesetre a gimnáziumi tanulmányai mellett az ének és tánc képzését is folytatja, mindkettőt nagyon komolyan veszi. Az apukája is igy akarná.