Teljesen megváltozott Janza Kata külseje, új férfi van az életében

A Blikk értesülései szerint új férfi van Janza Kata életében.

– Abszolút nyitott vagyok az ismerkedésre, én szeretek a boldogság állapotában lenni, és keresem is azt. Volna most is mit mesélnem a magánéletemről, de szeretném egyelőre megtartani magamnak. Majd akkor beszélek erről bővebben, ha már úgy érzem, kikívánkozik belőlem. Ennek még nem jött el az ideje – fogalmazott a lapnak sejtelmesen a színésznő, aki látványos átalakuláson ment keresztül az elmúlt hónapokban, tizenöt kilótól szabadult meg.