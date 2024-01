Heti Top5: L.L. Junior csirkés büféjét durva vádak érték, Tóth Gabi bűncselekmény áldozata lett

Mint ahogy minden héten, most sem volt unalmas a hazai sztárvilág élete, sőt egészen érdekes bejelentések és pletykák repkedtek a levegőben. Új szerelmek vannak kialakulóban a Dancing With The Stars és Farm Vip szereplői között, míg durva vádakkal néz szembe L.L. Junior. Tóth Andi a ruháját is ledobta és Tóth Gabi bűncselekmény áldozata lett. Ez itt a Bors Heti Top5, ami a hét legolvasottabb, sztárokkal foglalkozó anyagait jegyzi és gyűjti össze.

Durva vádak érték L.L. Junior csirkés büféjét (Fotó: Máté Krisztián)

Egy csillagos értékelést kapott

L.L. Junior újdonsült csirkés falatozó vállalkozása még csak nemrég indult, de máris meglepő dráma zajlik körülötte. Sokan szapulják a kiszolgálást és a minőséget, de annyira, hogy csak egy csillagos értékelést adtak a helynek. Az énekes rosszakarói rendíthetetlenek.