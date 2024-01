Gyász: Elhunyt a világhírű Boney M együttes alapítója

82 éves korában elhunyt a Boney M alapítója, a banda zenei producere Frank Farian. A pop-disco zenekar az 1970-es években tett szert óriási sikerre, miután Frank segítségével megjelentek a mai napig játszott dalaik, mint a Rasputin, vagy a Daddy Cool. A német származású producer Miamiban hunyt le, a családja tájékoztatása szerint békésen, álmában halt meg.

Frank Farian 82 éves volt Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Boney M-el hihetetlen, de 150 millió lemezt adott el világszerte. A producer élete során számos más zenészekkel is dolgozott együtt, mint például Meat Loaf, és Stevie Wonder. Alapított latin popzenekart is, a No Mercy-t, a R&B-t, és a Milli Vanillit, velük több mint 800 millió eladott lemezt jegyeztek - számolt be róla a Metro magazin.

A lap arról is írt, hogy Franknél néhány évvel halála előtt szívproblémákat diagnosztizáltak, ezért 2022-ben életmentő műtéten esett át, amely során egy sertés szívbillentyűjét helyezték be a producer testébe, ennek köszönhette életét. Utolsó interjújában tavaly novemberben viccesen azt nyilatkozta Frank, hogy kifogástalanul működik a szíve:

Jó disznó van bennem! Nagyon hálás vagyok érte! Felírt az orvos nekem egy viagrához hasonlító gyógyszert is, aminek rendkívül jó mellékhatása van. De hogy őszinte legyek, egyáltalán nem gondolok a szexre. Ma jól étkezem, és örülök, hogy élek.

A kezelések után Frank egészségi állapota egyre inkább romlott, és végül már tolószékbe kényszerült, és a tüdőproblémái miatt légzőkészülékre volt szüksége. Barátja és munkatársa, aki utoljára találkozott Frankkel, azt mondta róla, hogy utolsó napjaiban is a stúdióban dolgozott egy új zenén - árulta el a lap.