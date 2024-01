Gyász: Feladta a harcot a legendás színész-énekes

80 éves korában elhunyt David Soul, az ikonikus tévésorozat Kenneth "Hutch" Hutchinson nyomozója, miután nem tudott felépülni betegségéből. Erről beszélt felesége, aki nyilvánosságra hozta, hogy férje a családja társaságában hunyta le örökre két szemét január 4-én.

Helen Hill a színész felesége a DailyStar számára erősítette meg szerelme halálhírét:

David Soul - szeretett férj, apa, nagyapa és testvér - tegnap életét veszítette, miután hosszú és vitéz harcot vívott az életéért a családja szerető társaságában. Számos rendkívüli ajándékot osztott meg a nagyvilággal színészként, énekesként, mesemondóként és kedves barátként. Mosolyára, nevetésére és szenvedélyes életére sokan emlékezni fognak, akikkel életében találkozott.

A színész a 70-es évek nagysikerű tévésorozatában alakította a főszereplő páros egyik tagját, majd feltűnt több alkotásban is, mígnem végül a zenei karriert választotta. 1976-ban a Dont give up on Us, 1997-ben pedig a Silver lady című számaival aratott nagy sikert.

Tavaly februárban pedig a Starsky és Hutch új női feldolgozása kapcsán azt írta, hogy szívesen magára öltené az öreg nyomozó szerepét is, aki az idősek otthonából old meg bűntényeket.