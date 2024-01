Gazdag férfi állhat a háttérben? Miből él, miből utazik sokat Erdélyi Mónika?

Erdélyi Mónika az utóbbi időben sokat utazik lányával. Minden ilyen alkalommal vlogot is készít a kalandjaikról YouTube csatornájára. Az egykori Mónika – A kibeszélőshow műsor házigazdája jelenleg nincs képernyőn, magánéletéről keveset beszél, így arról sincs napra kész információ, éppen mivel keresi a kenyerét. Épp ezért foglalkoztat sokakat a gondolat, miből teheti meg, hogy gyakorta járta a nagyvilágot, ráadásul másodmagával. Van, aki szerint egy gazdag pasi áll a háttérben. Persze mindez csak találgatás, hiszen a műsorvezető hosszú évek óta arról sem nyilatkozik, megosztja-e valakivel az életét.

Erdélyi Mónika lányával járja a nagyvilágot (Fotó: Markovics Gábor)

Arról is évekkel ezelőtt nyilatkozott utoljára, hogy a showműsor után régi vizekre evezett. Pontosabban a tévézést a háttérbe szorította, időnként egy-egy produkcióban vállal csak szereplést. A feszített munkatempót egy lassabb élet követte, és régi szakmájához is visszanyúlt, vagyis édesanyjával dolgozott együtt a pénzügyi szektorban. Azóta is láthatjuk, hogy YouTube csatornáját milyen szépen felépítette, több mint négyszázhúszezer követője van. A sok munka és energia szépen megtérült, és tartalmakat idővel – többek között – a külföldi utazásokkal egészítette ki, de szívesen enged betekintést más kalandjaikba is.

Az egyik internetes oldalon egy egész kommentcunami indult el a legújabb vlog kihirdetése után.

– Gyertek velünk egy kalandos kirándulásra New Yorkból Washingtonba. Röpke tíz órás út egy napon belül! – írta Mónika a friss videó mellé, mely rengeteg kérdést vetett fel.

– Erdélyi Mónika nem nagyon szerepel már műsorokban és olyan utakra jár a lányával folyamatosan, aminek a költsége milliókban van. Repülőjegy, szállás, stb. Kíváncsi lennék, miből éli így a világát munka nélkül. Szinte csak utazgatnak – fogalmazta meg az egyik netező az észrevételét.

– Kicsit idétlen, de semmi rossz szándék nincs benne. A New York-i vlogban egy magyar pasi hang is hallható volt, lehet van párja, és ő finanszírozza ezeket az utakat – írja valaki, utalva arra, Mónikát egy ismeretlen férfi támogatja.

Úgy tűnik, a másik pénztárcájában turkálás több embernél is kiverte a biztosítékot, és a kommentelők egymásnak estek, és Mónika védelmére keltek.

– Ez a felvetés tipikus esete annak, amikor megszólal a kádári kisember, hogy „mibű, mibű” engedheti ezt meg magának? Hiszen nem a konzervgyárban robotol? Nem kedvelem Mónikát, nekem too much, amit csinál. De basszus, legalább a lányára költi ezt a pénzt és neki ad vele élményeket. Ne legyünk már ennyire filléres nyárspolgárok – akadt ki egy másik netező.

Az egykori Mónika show házigazdája sikerre vitte vállalkozását (Fotó: Móricz István)

– Na, pontosan ez jellemzi a mai magyar embert, és ettől falra mászom! Látatlanban, ismeretlenül megszakértjük mások életét! Honnan tudod, hogy ő mikor és mit dolgozik? Több végzettsége van, millió kapcsolata. Honnan veszed, hogy nincsen valami szuper munkája, azért mert nem a képernyőn van? – tette fel a kérdést egyikük a rosszindulatú megjegyzések posztolóinak.

– A Mónika show előtt is dolgozott, a műsora 9 éve alatt nem minimálbért kapott, gondolom. YouTuber és influenszer, régen még egy nagy márka arca is volt (hajfesték), vállalkozásai is vannak. Pénzügyi területen is dolgozott, pont nála nem lepődök meg azon, hogy jól kezeli a pénzügyeit és most megengedhet magának ilyen utazásokat is (jól teszi!) – írta valaki.

– Inkább utazzon, mint abból a pénzből töltse a száját vagy botoxolja magát, mint a korabeliek többsége… Szerintem szép dolog, hogy utazgat a lányával – utalta egyikük azokra a hölgyekre, akik a plasztikai sebészeknél operáltatják magukat huszonévesre.