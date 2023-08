„Nagyon fájt, hogy sokan engem hibáztattak” – Megyeri Csilla kamerák előtt vallott brutális megveréséről

Július végén tarolta le a hazai médiát az a hír, miszerint a debreceni Campus Fesztiválon brutálisan megverték Megyeri Csillát.. Ezt követően pedig sokan őt hibáztatták a történtekért, majd később elmondta, hogy alig alszik a bántalmazása óta.

Megyeri Csillát nagyon megviselte az áldozathibáztatás / Fotó: Máté Krisztián

Az influenszer megelégelte az áldozathibáztatást, ezért úgy döntött, hogy a kamerák előtt is hangot ad a véleményének, így a kedd reggeli Mokkában Borzi Vivien fotós társaságában arról beszéltek, mennyire fontos kommunikálni magáról a bántalmazásról, irányuljon az nő, vagy férfi ellen.

A műsorból kiderült, hogy a fotós segítette át az elmúlt hetek nehézségein Csillát, valamint az is, hogy külsőleg látható sebei ugyan már begyógyultak, a lelki sérüléseket azonban nem tudja pontosan, mikor heveri majd ki teljesen. Kitértek arra is, hogy a közösségi oldalain is rengeteg bántást kapott és az emberek őt hibáztatták a történtekért, ami nagyon fáj az influenszernek.

Ami nekem nagyon fájt, mindamellett ami történt, és amilyen méltatlan helyzetbe kerültem, az az hogy nagyon sokan engem hibáztattak. Maga az áldozathibáztatás még jobban belém szúrta a kést. Emiatt voltam nagyon sokáig depressziós: sírtam, aludtam, felkeltem, sírtam, aludtam

– monda.

Vivien ekkor lépett a színre és felkarolta a műsorvezetőt, majd elmagyarázta neki, hogy ilyenkor fontos erőt mutatni, mert, ha valakinek már egyszer az ismertségéből adódóan ráhatása van az információáramlásra, akkor ideje a jó ügy érdekében felszólalni.

Az a probléma az áldozathibáztatásnál, hogy az a pszichológiája, hogy a rossz emberekkel rossz dolgok történnek, a jó emberekkel pedig jó dolgok történnek. Így tehát, ha Megyeri Csillával rossz dolog történt, akkor ő egy rossz ember, ez pedig a hétköznapokban abszolút nincs így

– magyarázta a fotós.

Borzi Vivien szerint az soha nincs rendben, ha valaki testi fölényével akar pontot tenni egy konfliktus végére, és attól, hogy Csilla egy ilyen durva traumán esett át, fontos leszögezni, hogy az áldozathibáztatás soha nem megoldás, mivel ő ettől nem minősül rossz embernek.