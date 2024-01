Curtis legyőzte Majkát

Curtis nehéz döntést hozott 2019-ben, amikor végül úgy határozott, hogy nem lép többet színpadra a Majka és a Ők nevű formációval. A két előadó barátságának akkor már tulajdonképpen régen vége volt, a közös siker azonban még egy ideig egymás mellett tartotta őket. Curtis elhatározása vékony jégre kényszerítette az újpesti sztárt, hiszen nem lehetett biztos benne, hogy a korábbi balhéi (drogproblémák) nem lesznek hatással a karrierjére. Az ösztöne mégis azt súgta, hogy menni kell.

Curtis ösztönei azt súgták, hogy le kell válnia Majkáról (Fotó: VT)

Megkerülhetetlen szereplő lett Curtis

Az elmúlt két és fél év azonban őt igazolta. A szólókarrierje hónapok alatt a csúcsra repítette. Curtis ontotta magából a slágereket, rengeteg fellépése volt és van a mai napig, tévéműsorokban szerepel, így mára megkerülhetetlen szereplője lett a hazai celebéletnek. A szakmai sikerek magukkal hozták a magánéleti biztonságot is, Barnai Judit kosárlabdázó személyében rátalált a szerelem, ami a jelek szerint megadja számára azt az erős hátteret, amire mindenkinek nagy szüksége van ahhoz, hogy az akadályokat játszi könnyedséggel ugorja meg.

Barna Judit és Curtis két és fél éve alkotnak egy párt (Fotó: hot! magazin)

Minden összejön

Hogy Széki Attila, azaz Curtis szakmai karrierje milyen magasan szárnyal, arra bizonyíték a napokban megjelent, 2023-as összesített játszási lista, ahol az énekes igencsak előkelő helyen szerepel. Ez a lista azt mutatja meg, hogy melyek voltak a legnépszerűbb slágerek a kluboknak, a zenei streaming szolgáltatásokban és a rádiókban.

Az első helyen a Halott Pénz végzett, 19 produkcióval. A zenekar slágerei összesen 38.136 alkalommal csendültek fel a hazai frekvenciákon, így ők lettek a legtöbbször játszott zenekar az évben. A második helyre – az énekesnő nagy büszkeségére – Rúzsa Magdolna futott be, az ő 19 slágerét összesen 37.559 játszották le, így ő a legnépszerűbb hazai énekesnő. A bronzérmes Lotfi Begi lett, 30.167 lejátszással és 16 sikerdallal.

2023-as játszási lista eredményei. (Fotó: langolo.hu)

A lista 12. helyére futott be Curtis, 9 különböző dallal, 16. 704 lejátszással, Majka viszont csak a 16. helyre ért fel, 8 dallal és 14. 609 lejátszással.

Természetesen ez sem kevés szám, azok az előadók, akik befértek az első húszba, mind büszkék lehetnek magukra. Ezzel együtt is, Curtis számára ez a győzelem még több önbizalmat adhat, hiszen végre statisztikája van arról, hogy a nehéz időkben hozott döntése nagyon is jónak bizonyult. Széki karrierje egyébként most újabb fordulatot vesz, Dave Colorado hamarosan egy új lemezzel rukkol elő, amin Curtis is közreműködik majd.