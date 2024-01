Berki Mazsi Miamiban kötött ki, pont ott, ahol Berki Krisztiánnak egy titkos raktára volt

Berki Mazsi és kedvese még karácsony előtt ültek repülőre, hogy szebbnél szebb helyeken és nyári melegben töltsék az ünnepeket. A nagy utazásra magukkal vitték a gyermekeiket is, illetve Mazsi új szerelmének az édesanyját, továbbá egy baráti társaság is csatlakozott a csapathoz. Nem kérdés, hogy egy igazi bulizós út ez, amely során, talán összekötik a kellemest is a hasznossal: Berki Krisztiánnak - a pletykák szerint - van abban a városban egy raktára, amiben valamit tárol. Mikor lenne alkalmasabb pillanat belekukkantani, ha nem most?

Berki Mazsi a cikkünk születésének idején épp Miamiban tartózkodik (Fotó: Máté Krisztián)

Berki Mazsi utazásai

Jövő csütörtökön repülőre szállunk és elutazunk egy másik kontinensre. A párommal megyünk, az ő gyermekével, az én kislányommal és Zoli édesanyjával. Ilyen egy igazi mozaikcsalád

– mondta Mazsi még az ünnepek előtt a Bors megkeresésére. Az özvegy ezenkívül még annyit árult el, hogy olyan országba utazik, ahol már volt korábban is karácsonyozni és szilveszterezni is.

A találós kérdésnek nincs egyszerű megfejtése, hiszen Mazsi a kedvesével, Zoltánnal a több, mint egy éves kapcsolatuk alatt volt már Zanzibáron, a Maldív-szigeteken, járt síparadicsomokban, balatoni luxusszállásokon, romantikus spanyolországi kiruccanáson és karácsonyi luxus hajóúton is. Vagyis, hogy hol ismétel, azt nehéz kitalálni.

Titokzatos raktár

A választ végül maga a főszereplő, vagyis Mazsi adta meg a nagyérdeműnek egy olyan Instagram-poszttal, ahol egyértelműen felismerhető a környezet. A fiatal édesanya az amerikai Miamiból jelentkezett be. A napfényes városról érdemes megemlíteni, hogy annak idején Berki Krisztián kedvence is volt, az egykori sportoló még lakást is bérelt ott az első gyermeke édesanyjával, Pamelával, akivel azt tervezte, hogy kiköltöznek. A celeb – akivel a kintléte alatt többször is forgatott a TV2 – aztán mégis visszaköltözött Magyarországra, de a pletykák szerint hátra hagyott egy raktárt, amit ki tudja, mivel pakolt tele.

Az említett raktárról keveset tudni, Krisztián a halála előtti időszakban már nem beszélt róla sem nyilvánosan, sem a magánéletében, így nem tudni, hogy pontosan hol van, ha megvan még egyáltalán! Ha viszont mégis létezik, akkor vajon van hozzá kulcsa Mazsinak? Most van alkalma belepillantani...