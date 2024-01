Balogh Edina volt férje modell barátnőjével vigasztalja magát

A nyár végén értesültünk arról, hogy a Barátok közt egykori színésznője, Balogh Edina és korábbi férje, a zeneszerző Som Krisztián nem együtt folytatják tovább az életüket. 11 évnyi házasság és két kisgyermek születése után hirtelen csapásként ért a hír mindenkit. Ami azt illeti, azóta úgy tűnik, mind a ketten továbbléptek és már vissza se tekintenek a múltba, ugyanis Krisztián azóta egy képet is posztolt újdonsült barátnőjével, akiről kiderült, egy ismert modell.

Som Krisztián továbblépett (Fotó: Kunos Attila / hot! magazin)

Modell barátnő

A híres zeneszerző nem várt sokat a szakítás után, be is mutatta új barátnőjét, Csonka Rebekát. A gyönyörű modellt bizony felismertük, ugyanis a Magyarország Szépe verseny 2019-es döntőse. Rebeka ugyan 21 évvel fiatalabb, mint Edina exférje, de a jelek szerint mégis nagyon egymásra találtak. Ezt a modell közösségi oldalán is észrevehetjük, ugyanis rejtélyes, mégis sokat mondó üzenetet írt ki új képe alá:

Ahogy Ő lát, úgy nem lát senki…

– fűzte a képhez Rebeka.

Össze is jöttek

Úgy tűnik tényleg nem vártak egy kicsit sem, hiszen Krisztián a privát Facebook-oldalán már meg is jelölte kedvesét, miszerint kapcsolatban vannak. Rebeka a 24 órán át elérhető Instagram-történetébe még egy köszönetet is elmond az égnek, hogy megismerték egymást:

– Köszönöm a Jóistennek, hogy megadta nekem ezt az éteri csodát. Érted minden eddig elhullajtott könnyemet újra elsírnám. Otthon vagyok tenálad… Én Bizonyságom! – írta ki Rebeka egy felirat formájában a kiposztolt képre, amin kettőjük egymásba kulcsolt keze látható.