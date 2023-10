Mesébe illő, mindent elsöprő szerelemnek indult Som-Balogh Edina és Som Krisztián kapcsolata. Kettejüket annak idején a Barátok közt hozta össze, hiszen Krisztián szerezte a sorozat zenéjét, tizenegy évvel ezelőtt pedig egy álomszerű esküvőn mondták ki a boldogító igent. Ennek az álomnak azonban - úgy tűnik - örökre vége szakadt.

Som-Balogh Edina házassága sokáig álomszerűnek tűnt Fotó: Kunos Attila / hot! magazin

Edina szerint soha nem passzoltak össze

A kétgyermekes Som-Balogh Edina a hot!-nak adott exkluzív interjújában árulta el, hogy már folyamatban van a válása, amit ő mondott ki, de legbelül Krisztián is érezte, hogy menthetetlen a kapcsolatuk. Az a nagy, regénybe illő szerelem már a múlté.

– Krisztiánnal soha nem passzoltunk egymáshoz, kiegészítettük ugyan egymást, de különbözőségünk mindig súrlódásokkal járt együtt, akadtak problémáink, de eddig ezeken mindig valahogy túlléptünk – ecsetelte a hetilapnak Edina, aki úgy emlékszik, hat éve kezdtek eltávolodni egymástól, amikor anyukájánál diagnosztizáltak egy súlyos betegséget. – Akkor a férjemtől elfordultam a szüleim felé, mert a fókuszt teljesen beteg édesanyámra helyeztem – vallotta őszintén a csinos sztáranyuka.

Augusztusban még úgy tűnt, teljes az idill

Tizenegy együtt töltött év fényében roppant meglepő, hogy Edina szerint soha nem illett össze a férjével, már csak azért is, mert idén augusztusban még úgy tűnt, teljes a boldogság, a házasságuk pedig sziklaszilárd alapokon áll. Augusztus 10-én Edina egy vízparti helyről, feltehetően a Balaton mellől jelentkezett be az Instagramon férjével és közös lányukkal, Lilivel.

– Hétvégi életkép. Aki szülő, annak biztos ismerős a jelenet, amikor szeretnétek egy szuper családi fotót, de a Kismanó a játszóteret választaná az ebéd helyett – írta a sorozatsztár a fotó mellé, a kép pedig valóban teljes összhangról árulkodott, annak ellenére, hogy Edinának és Krisztiánnak bőven voltak gondjaik.

A szóban forgó képet ide kattintva tudjátok megnézni!

Az egykori álompár egyébként immár külön is él, gyermekeiket, Lilit és Noelt viszont továbbra is a legnagyobb egyetértésben, közösen nevelik. Edina még azt sem tartja kizártnak, hogy a válás után is lesznek közös nyaralások és ünnepek, ami arra utal, hogy sikerült kellő érzelmi intelligenciával kezelni a helyzetet.