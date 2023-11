Hajmeresztő történettel próbálja mosdatni magát Árpa Attila

Bár első fokon 1,5 millió forintos pénzbüntetésre, majd másodfokon 1 év, 8 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték (két évre felfüggesztve) Árpa Attilát a drogügye miatt, a színész-rendező azt állítja, hogy az egész ügy egy kreálmány, amit a főnyomozónak köszönhet. Ezt péntek reggel a Balázsék című műsorban fejtette ki.

Árpa Attila állítja: bosszúhadjárat folyt ellene (Fotó: Markovics Gábor)

Kemény vádak

− Csak, hogy röviden összefoglaljuk: az én ügyemnek a főnyomozója, aki személyesen is jelen volt a házkutatáson, a kihallgatáson és minden hivatalos papíron az ő neve szerepelt, ő az én akkori élettársam, Czakó Alexandrának volt a főiskolai és középiskolai osztálytársa, és a zaklatója. Tehát utálták egymást, az élettársam miatta nem ment el az érettségi bankettre, mert félt tőle. Tehát ez a viszony volt köztük, na ez a személy jött ide a házunkba, amikor Alexandra is itt volt, és ez a személy vezette a nyomozást - mondta élő adásban Árpa Attila, aki hozzátette:

Amikor mi bepanaszoltuk, azt elutasították indoklás nélkül. És van nyilván egy olyan elmélet, hogy ha ez a rossz viszony köztük nem létezik, akkor lehet, hogy egy kicsit másképp alakul ez az egész ügy. Akkor nem eszik ennyire forrón a kását, mert valljuk be őszintén, hogy engem hónapokon keresztül tényleg úgy kezeltek, minthogyha valami drogbáró lennék.

Árpa Attila és ügyvédje a drogper egyik tárgyalásán Fotó: Markovics Gábor

Egy fecske nem csinál nyarat

Árpa szavait hüledezve hallgatták Balázsék, akiknek persze rengeteg kérdése volt a színészhez, közelebb ők sem jutottak az igazsághoz. Árpa az elmúlt öt évben, ameddig ez az ügy zajlott, végig kitartóan állította, hogy a főnyomozó bosszúhadjárata zajlik ellene, erre vonatkozólag viszont semmilyen bizonyítékot nem tudott felmutatni azonkívül, hogy elmondta: a párja és a nyomozónő utálják egymást. A jogban jártas szakemberek szerint ugyanakkor a színész-rendező érvelése már ott elbukik, hogy ha haragosa is lenne egy nyomozó vagy akár főnyomozó, az egyedül nem tudnál elintézni, hogy az ügyészség illetve a bíróság is koholt vádak alapján elítéltessen bárkit. Márpedig Árpát első fokon és másodfokon is bűnösnek találták kábítószer birtoklása miatt. Ami - lehet szépíteni - de azt jelenti, hogy volt ellene elegendő bizonyíték.

Az említett rádiós interjút itt lehet meghallgatni. Árpa magyarázkodása 8:30-nál kezdődik.