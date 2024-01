90 éves lett Láng József: "Nincs okom panaszra, hiszen kalandos életem volt"

Láng József ma, január 5-én tölti be a 90. életévét. A Jászai Mari-díjas színészművészt nagyon sokan szeretik, és tisztelik, ilyenkor szinte megállás nélkül, különböző formában érkeznek hozzá a köszöntések. Hatvanhat évet töltött színpadon, megszámlálhatatlan előadás, szerep és film van mögötte. Roger Moore neve is egybeforrt az övével, hiszen évtizedeken keresztül szólalt meg a világsztár magyar hangjaként. Ez a nap viszont igazán róla szól.

2020-ban intett búcsút végleg a színpadnak Fotó: Láng József

– Mivel év elejére esik a születésnapom, szinte teljesen egybeforr a karácsonnyal, így már több alkalommal is megünnepeltük. Ilyenkor mindig többet csörög a telefonom, néha váratlan vendégek is betoppannak, nagyon sokan szoktak köszönteni – kezdte lapunknak.

Láng József hatvan éven át volt a József Attila színház tagja Fotó: Láng József

Láng József a pandémia előtt még intenzíven dolgozott, azóta viszont búcsút intett a színpadnak. Érdeklődésünkre elárulta, hogy bírja színház nélkül.

– 1953-ban érettségiztem, rá egy évre már hivatalosan a Nemzeti Színház szerződéses színésze voltam. Ezután két szezon idejére Pécsre kerültem, majd felhoztak Budapestre filmezni, bekerültem a Vígszínházba, onnan pedig 1962-ben a József Attila Színházba. Hatvan évet töltöttem el ott.

Olyan sokat játszottam, olyan sok darabban voltam, hogy már nem hiányzik.

– De ez nem azt jelenti, hogy nem érdekel, vagy nem követem figyelemmel a színház életét, viszont játszani már nem szeretnék. Hatvanéves voltam, amikor nyugdíjas lettem, de utána is még majdnem harminc évig dolgoztam. Most már az időm nagy részét tévénézéssel töltöm, főleg ilyenkor a téli időszakban. A tavasz, a nyár sokkal jobb, rengeteg időt töltök a csodálatos kertünkben. Imádom a növényeket, rengeteg virágom van, igyekeztem mindenfélét betelepíteni. Ha kiülök, úgy érzem, mintha egy oxigénsátorban lennék. Nagyon ritkán mozdulok ki, néha elmegyek újságért. A kocsit is átadtam a fiamnak, sokáig vezettem, és még most is tudnék, de már nem akarok, ezért a jogosítványomat sem hosszabbítottam meg – árulta el.

Felesége, Zsuzsa mindenhova elkíséri a színművészt Fotó: Láng József

90 évesen tanul meg angolul Láng József

Kilencven év ide vagy oda, a színművész még mindig jó egészségnek örvend.

– Jól vagyok, azt leszámítva, hogy 81 éves koromra elkopott a térdem, egy picit sántikálok.

Semmilyen más egészségügyi problémám nincs. Egyetlen egyszer műtöttek az életem során, még 1984-ben.

– Egy gyerekkori szívizomgyulladásból maradt hátra egy betegség, kéthegyű billentyűelégtelenséget állapítottak meg nálam. Elmeszesedett az aortabillentyű, kicserélték kerámia műbillentyűre ötvenéves koromban. Előtte is tudtam, hogy ezt idővel operálni kell. Három hétig voltam kórházban, ahogy jobban lettem, már mentem vissza a színházba játszani. Azóta is tökéletesen működik, semmi problémám nincs. Ennek is már negyven éve – mondta a Borsnak. – De nincs okom panaszra, hiszen kalandos életem volt. Mindenre emlékszem. Sok szép dologban volt részem.

Klassz családom, unokáim vannak és csodálatos feleségem. És fejben egyáltalán nem érzem a 90 évet.

– A mai napig számos szójátékot tudok, valahogy megmaradtak. Annak idején, általános iskolában, gimnáziumban és a főiskolán is oroszt tanultam. Közben az angolt is megpróbáltam elsajátítani, de nem kellőképpen. Most elhatároztam, ha már az agyam még mindig nagyon jól működik, hogy ebben az évben megtanulok angolul – mesélte tervét Láng József.