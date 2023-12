Völgyi Zsuzsi: Egyedülálló anyaként nehéz helytállni

Reflektorfényben van

Zsuzsi a rádiózás mellett a képernyőkön is megcsillogtatja a tudását, hiszen a Rádió Dikh mellett a Dikh TV-ben is dolgozik. A rádióműsorban ő végzi a szerkesztői munkát is.

– Minden olyan téma napirendi pontra kerül, ami érdekel (legyen az könnyűzene, kultúra vagy szórakozás), de szigorúan politikamentesen – árulta el a műsorvezető.