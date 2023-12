Két éve hunyt el nyolc hónapos kisbabája: most újra édesapa lesz a sztárfocista

Egy egész világot megrendített a hír két évvel ezelőtt, miszerint a népszerű sztárfocista, Ashley Cain kisbabája egy rendkívül agresszív és ritka leukémiával küzd. Az orvosok nem kergették a szülőket hiú reményekbe: megmondták, hogy a kicsi nem fogja túlélni, hiszen már néhány hetes korában elrákosodott a tüdeje, a gyomra és a veséje. A kemoterápia nem használt, és már senki nem tudott rajta segíteni. A kislány nyolc hónapos korában szülei szerető karjaiban hunyt el. Ashely ezután elvált feleségétől, most azonban újból édesapa lesz.

Ashley barátnője kisbabát vár / Fotó: Pexels.com

Az orvosok azt javasolták nekünk, hogy ezt a hétvégét egymással töltsük, és szerezzünk minél több közös, felejthetetlen élményt. Gondolom senkinek sem kell magyarázni, mit is jelent ez az üzenet valójában

– mondta Instagram sztorijába feltöltött videójában az apa, aki a végsőkig reménykedik gyermeke gyógyulásában. A gyermek orvosai szerint a kislány szervezete feladni készül a küzdelmet a gyilkos kórral szemben, és már nem tudják ők sem megmondani, hogy van-e remény a gyógyulásra - írtuk akkor.



Újra apa lesz a sztár

A focizás mellett a realitykből is ismert sztár azonban most ismét édesapa lesz. A férfi éppen a Yukon 1000-re készült - ami a világ egyik legnehezebb túlélési versenye -, amikor az egyik lány barátja telefonált, hogy beszélniük kell. 18 éves koruk óta barátok, de néha-néha közelebb kerültek egymáshoz. Amikor elmondta Asheley-nek, hogy gyermeket vár, a férfi összezavarodott. A Yukonban töltött időszak alatt azonban volt ideje átgondolnia, és rájött, hogy minden gyermek áldás.

Amikor hazatért, az első útja a temetőbe vezetett, és elmondta a kislányának, hogy lesz egy testvére.

Úgy éreztem, ő az első, akivel meg kell beszélnek. Elmentem hát a sírjához, hogy elmondjam neki, és hatalmas kő esett le a szívemről. Miután beszéltem vele, a lelkemben az az érzés támadt, hogy a lányom örül annak, hogy nővérke lesz

- mesélte Ashely.

Van egy kislányom és egy kisfiam is, ami tökéletes

- mondta, miután kiderült, hogy fia fog születni. Asheley-nek azonban újra nehéz időket kell átélnie. A születendő gyermekről ugyanis kiderült, hogy szívritmuszavaros, ez pedig a jövőben akár komoly gondokat is jelenthet. Amint megszületik tehát a baba, azonnal orvosi vizsgálatokra fogják vinni, Ashley ugyanis nem tudná elviselni, ha a második gyermekével is gond lenne - írja a The Sun.