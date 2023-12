Tóth Vera megszólalt Tóth Gabi új párjáról, Papp Máté Bencéről

A karácsony minden szerencsés ember életében a családról és a szeretetről szól. Tóth Vera és Pauli Zoltán is ebben a szellemben készülnek már most az ünnepekre, ugyanis a családból mindenki meglátogatja őket karácsonykor. Az énekesnő és a séf korábban is rendeztek már nagy családi karácsonyokat, de idén először házaspárként fogadják a rokonokat. De nemcsak ennyi változás lesz, hiszen Vera húga, Tóth Gabi már nem a férjével, Krausz Gáborral vesz részt a vacsorán, hanem új párjával. A csodálatos hangú Vera többek közt erről is mesélt a hot! magazin karácsonyi dupla számának.

Ez az első karácsonyuk házaspárként (Fotó: Boldog Ati / hot! magazin)

– Zolival mindenkit elfogadunk ebben a családban, ahogyan a döntéseiket is.

Mindenkinek drukkolunk azért, hogy megtalálják a boldogságukat. Semmiképp sem szeretnénk, hogy rosszul érezzék magukat azért, ami történt. A család a szeretetről és az összetartozásról szól.

Azon vagyunk, hogy otthon érezzék magukat nálunk – jelentette ki melegséggel a hangjában Vera.

Az énekesnő és a párja több közös karácsonyt megéltek már, de idén ünnepelnek először azóta, hogy hivatalosan is összekötötték az életüket. A mai világban sokan megkérdőjelezik a házasság jelentőségét, hiszen vannak, akik úgy érzik, hogy egy papír semmilyen változást nem hoz az életükbe. Akadnak azonban olyanok is, akik úgy érzik, hogy az eskü kimondásával egy magasabb szintre emelkedett a kapcsolatuk. Veráék ez utóbbiak táborát erősítik.