Tóth Vera a családalapításról: „Van bennem egy olyan érzés, hogy egyszer anyuka leszek”

Hagyományokban gazdag az énekesnő és a családja karácsonya. Tóth Vera és Pauli Zoltán már a szentestét megelőző napokban megkezdik az ünneplést, immáron házaspárként. Ráadásul nemcsak a család apraja-nagyját látják vendégül, hanem Palkonya lakóit is!

Tóth Vera és Pauli Zoltán első karácsonya házaspárként (Fotó: Boldog Ati / hot! magazin)

– Egyik évben kis karácsonyt tartunk, a másik évben pedig nagy karácsonyt. A kicsi abból áll, hogy mi megyünk a családhoz, a nagy pedig abból, hogy hozzánk jönnek a többiek. Idén rajtunk van a sor, mi leszünk a vendéglátók. A húgom (Tóth Gabi – a szerk.) a párjával és Hannikával már 23-án lejön hozzánk, de másnap már mennek is tovább, őket pedig váltják a szüleink. A szentestét kettesben töltjük Zolival, aminek nagyon örülök, hiszen lesz időnk arra, hogy egymással foglalkozzunk, kicsit meghittebb hangulatban – kezdte a hot! magazinnak Vera. – A családon kívül minden évben gondolunk a falubéliekre is. Palkonyán, a templomban tartunk nekik egy ingyenes karácsonyi koncertet, ami után meghívunk mindenkit az udvarunkba. Ez általában még szenteste előtt történik; főzünk egy hatalmas kondér töltött káposztát, és eszünk-iszunk, mulatunk.

„A házasság egy plusz összetartozást adott nekünk”

Vera családjában több változás is történt idén: a húga, Gabi és a sógora, Krausz Gábor nyáron jelentették be, hogy külön utakon folytatják az életüket. Gabinak új párja lett, Vera pedig szívből azt kívánja a testvérének, hogy a társa mellett békességre, szeretetre és boldogságra leljen.

– Zolival mindenkit elfogadunk ebben a családban, ahogyan a döntéseiket is.

Mindenkinek drukkolunk azért, hogy megtalálják a boldogságukat. Semmiképp sem szeretnénk, hogy rosszul érezzék magukat azért, ami történt. A család a szeretetről és az összetartozásról szól. Azon vagyunk, hogy otthon érezzék magukat nálunk

– jelentette ki melegséggel a hangjában Vera.

Az énekesnő és a párja több közös karácsonyt megéltek már, de idén ünnepelnek először azóta, hogy hivatalosan is összekötötték az életüket. A mai világban sokan megkérdőjelezik a házasság jelentőségét, hiszen vannak, akik úgy érzik, hogy egy papír semmilyen változást nem hoz az életükbe. Akadnak azonban olyanok is, akik úgy érzik, hogy az eskü kimondásával egy magasabb szintre emelkedett a kapcsolatuk. Veráék ez utóbbiak táborát erősítik.

– A házasság egy plusz összetartozást adott nekünk. Valami megmagyarázhatatlan, de még erősebb kötelék alakult ki köztünk, egy még meghittebb és szorosabb kötelék. Ez nagyon jó érzés – mesélte lelkesen a Megasztár első győztese. – Sokan megijedhetnek egy ilyen lépéstől, vagy belekényelmesednek a helyzetbe, de nálunk szerencsére ez leginkább inspiratív. A kapcsolatunk már nemcsak arról szól, hogy megfogtuk egymás kezét, és járunk, hanem megállapodtunk egymás mellett, elköteleződtünk egy életre. Igaz, nem tudhatjuk, mit hoz a jövő, de nagyon remélem, hogy minden ilyen jó marad, mint most. Szerencsésnek érzem magam, hiszen volt már pár rossz kapcsolatom, Zoli személyében pedig egy igazi társra leltem, aki megbecsül engem, minket, az életünket. Ugyanígy én is hálát adok azért az életnek, hogy rátaláltam.

„Sem a lánykérést, sem magát az esküvőt nem erőltettem”

Mint a legtöbb nő, az énekesnő is sokszor elképzelte korábban azt a pillanatot, amikor menyasszonyi ruhában örök hűséget fogad a szerelmének, mégsem erőltette Zolinál, hogy oltár elé vonuljanak. Éppen ezért különösen jó érzés volt számára, amikor a párja megkérte a kezét.

– Sem a lánykérést, sem magát az esküvőt nem erőltettem, mindkettő Zoli ötlete és döntése volt. Nyilván vágytam ezekre, de nem mondogattam neki. Inkább hagytam, hogy ő tegye meg az első lépést – árulta el Vera.

Amikor feleség lettem, a rengeteg felfokozott érzés mellett az a gondolat ébredt bennem, hogy valamit biztosan jól csináltam, és valamit nagyon tudok. Ez egy megtisztelő érzés.

Egy életre elköteleződtek egymás mellett (Fotó: Boldog Ati / hot! magazin)

Tóth Vera igyekszik segíteni a húgának

Az énekesnő számára tehát a család a legfontosabb, és ezt az értékrendet képviseli a férje is. Amióta egy párt alkotnak, sűrűn látogatják a rokonaikat, és rengeteget vigyáznak az unokahúgukra, Hannarózára.

– Imádom Hannikát! Nagyon okos, és már most sokkal érettebb a koránál, ezt pedig az óvodában is észrevették. Az egész család felnőttként kezelve beszélget vele, gügyögést maximum csecsemőkorában hallhatott. Folyamatosan magyaráz, de azt is látom rajta, hogy érdekli, amit mondok neki. Nagyon szociális; például amikor beteg volt, és megkérdeztem tőle, hogy érzi magát, azonnal visszakérdezett, hogy én jól vagyok-e. Jó dumája is van, sokszor kifekszem attól, amiket mond! Zolit is szereti Hanni, van, hogy szó szerint tapad rá! – mesélte Vera, aki Palkonyára is sokszor elviszi a kislányt. – A húgomnak is jólesik, ha picit elviszem, és foglalkozom vele. Mostanában az átlagosnál picit többet betegeskedik, mert oviba jár, ahol minden héten felüti a fejét valamilyen nyavalya. Emiatt nagyjából két-három hetente akad pár nap, amit otthon tölt. Ilyenkor igyekszem segíteni Gabinak, ha van időm. Sokszor viszem el Palkonyára, ahol kutyát sétáltatunk, sütünk-főzünk, járjuk a falut. Nagyon élvezi, neki ez egy nagy kaland!

Zoli kezdeményezte az esküvőt (Fotó: Boldog Ati / hot! magazin)

„Jelenleg jól vagyunk így kettesben”

A gyerekekkel tehát jól bánik a házaspár, de arra semmiképpen sem szeretnének rágörcsölni, hogy saját családot alapítsanak. Természetesen ha kopogtat a gólya, örömmel fogadják a jövevényt!

– Jelenleg jól vagyunk így kettesben, nem akarjuk siettetni az eseményeket, nincs bennünk félelem azzal kapcsolatban, hogy mikor lesz gyerekünk. Ha most jönne, akkor jöjjön, ha viszont nem, akkor sincs semmi probléma. Nem akarunk mindenáron gyereket, nem görcsölünk rá. Természetesen nem állunk ellen, de azért az elmúlt évek nem azt mutatták, hogy most kellene bevállalni egy gyereket. Jött a Covid, ami azért mindenkinek komoly anyagi megpróbáltatást jelentett, ez pedig nálunk most kezd helyreállni – vallotta be az énekesnő. – Szerencsére a családunk nem nyomaszt minket azzal, hogy jöjjön már az unoka a részünkről is. Ettől függetlenül van bennem egy olyan érzés, hogy egyszer anyuka leszek, és szerintem Zolival nagyon jó szülők lennénk. Ez majd idővel eldől.

A házaspár jelenleg kétlaki életet él, Budapesten és Palkonyán. Ez a felállás számukra tökéletesen megfelel, hiszen így a városi pörgésből ki tudnak szakadni a nyugodt, vidéki életbe.

– Nem tudom, hogy egy gyerekkel mennyire lenne működőképes ez a kétlaki élet, bár az igaz, hogy ez szoktatás kérdése. Persze egy kicsinek az a legfontosabb, hogy szeressék, biztonságban érezze magát, és legyen egy fix pontja, ahol otthon érezheti magát – vélekedett Vera.

Az új évet koncerttel indítja Az énekesnő december végén tart telt házas karácsonyi koncertet, de az új évben is azonnal színpadra lép. A vendége ráadásul Király Linda lesz. – Az új évet egy koncerttel indítom. Január negyedikén a Várkert Bazárban a Budapest Jazz Orchestrával lesz ez a koncert, ami a Dívák Új­éve címet kapta. Lindával imádok dolgozni, tehát érthető módon alig várom, hogy színpadra léphessünk! A karácsonyi koncertemre már szeptember közepén elfogytak a jegyek, és sokan bánták, hogy nem tudtak eljönni, ezért gondoltam, hogy januárban is tartok egy ilyen nagyszabású koncertet – ecsetelte.

