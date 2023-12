Tóth Andi lebuktatta magát: nem akárkivel díszítette közösen karácsonyfáját

Tóth Andi már készen áll a karácsonyra: mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a legutóbbi Instagram bejegyzései! Az énekesnő nemrég több ünnephez kapcsolódó fotót, és videót is megosztott a közösségi oldalán, amelyeken kutyája, Bailey is feltűnik.

Tóth Andi és kutyusa elválasztathatatlanok. (Fotó: Tóth Andi Instagram-oldala)

Nehéz évet tudhat maga mögött

Tóth Andi számára nem volt könnyű a 2023-as év. A magánéleti és szakmai sikerei után hamar nehézségek adódtak az énekesnő életében, végül pedig azt is bejelentette, hogy visszavonul az énekléstől. Bár Andi pont pár héttel ezelőtt kivételt tett, és láthattunk táncolni a Dancing with the Stars színpadán, majd fellépett a Sztárban Sztár leszek! műsorában is, ahol Karapancsev Kristóffal duettezett, úgy tűnik az év végi pörgés helyett újra a nyugalmat választotta hű kutyája társaságában.

Nagyon szoros köztük a kapcsolat

Andi Instagram-oldalán éppen egy ilyen nyugalmas, szinte már idilli pillanatot mutatott meg a rajongóinak: nemrégiben díszítette fel a karácsonyfáját. Nem csoda, hogy mindezt kutyája társaságában tette, Andi rajongása Bailey irányában ugyanis mára akkorára nőtt, hogy még az ágyába is beengedi a nagy testű állatot. Sok estét töltenek összeölelkezve, mint a szerelmesek, Andi még azt is megengedi a kannak, hogy nyelvével gyengéden végignyaldossa az arcát.

Tóth Andi szinte mindent közösen csinál otthon kedvencével. (Fotó: Tóth Andi Instagram-oldala)

Andi Instagram sztorijában jól láthatjuk, hogy nagyon élvezte a kutyussal közösen eltöltött meghitt pillanatokat, a nagy pillanathoz pedig egy szexi ruhát is felöltött magára. Úgy fogalmazott: Bailey a legjobb ajándék az életében.

Andi és kutyusa között nagyon szoros a kapcsolat. (Fotó: Tóth Andi Instagram-oldala)

Az öröm azonban nem tartott sokáig, az énekesnő ugyanis aggódni kezdett amiatt, hogy a kutyus esetlegesen valami kárt tehet majd a karácsonyfában. Bailey boci szemeit elnézve egyelőre úgy tűnik, hogy aggodalomra nincs oka. De ez bármikor változhat, mi pedig várjuk majd a beszámolót róla, ha így történne!