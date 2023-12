Nagyon fájó a hiánya - megtörten búcsúzik a Schobert család a tündéri Larától

A Ripost korábban már írt róla, hogy Rubint Réka elhagyja az ünnepek idejére az országot. Az üzletasszony a lapnak úgy nyilatkozott, hogy az éves hajtás után egy kis pihenésre van szüksége, így családjával egy közkedvelt helyet vettek célba.

Rubint Réka családi vakációra indult. (Fotó: Facebook)

Kiderült az ulticél

Réka akkor még nem árulta el, hogy pontosan merre is veszik az irányt, Instagram-oldala azonban most lebuktatta: Phuket szigetén töltik a karácsonyt. Ki is jár a pihenés a fitneszedzőnek, Réka ugyanis rengeteget dolgozott az elmúlt években. Számos új projektbe fogott bele, mindemellett 143 tábort is szervezett az elmúlt 13 évben. A pihenés azonban nem fog sokáig tartani számára, jövőre ugyanis Ománban tartja majd meg az év első Alakreform táborát.

Szeretnék feltöltődni a jövő évre, idén rengeteg új projektbe kezdtem bele, így alig maradt időm bármi másra.

— Most azonban meg kell magamnak adnom, kell annyira önzőnek lennem, hogy elvonuljak egy kis pihenésre... Azt azonban megígérhetem, hogy nagy Alakreform Család egy turbó Rékát kap majd a jövő évben! De nem fogom hagyni, hogy begyűrjön maga alá a sok munka, és már előre ki vannak húzva azok az időpontok a naptáramban, amikor nem fogok ráérni — nyilatkozta még az utazásuk előtt Réka.

Valaki hiányzott

Réka azt is megígérte a rajongóknak, hogy nem fog teljesen eltűnni az ünnepi időszakban a rajongói elől. Úgy tűnik be is tartja ígéretét, ugyanis már az utazás kezdetekor egy fotóval jelentkezett be követőinek a közösségi oldalán. A kiposztolt képen jól láthatjuk, hogy fülig érő mosollyal vágott bele a nagy utazásba a Schobert család, egy valaki azonban hiányzik a képről: Schobert Lara! Réka egyetlen lány gyermeke úgy tűnik nem tartott családjával a mesebeli karácsonyi vakációra. Édesanyja azonban fontosnak tartotta posztjában leszögezni, hogy már az első pillanattól kezdve fájó második gyermekének a hiánya.

Azt egyelőre még nem tudni, hogy Lara miért nem tartott családjával a karácsonyi családi vakációra, de több mint valószínű, hogy focista párja miatt kellett itthon maradnia.