„Félelemben tartja a lányokat” – keményen beleálltak Rippel Feribe

Ma tartják meg a hatodik farmgyűlést, ami merőben más lesz, mint az eddigiek. A sárgáknak és a pirosaknak már együtt kell megoldaniuk a Zsolti gazda által kiadott feladatokat, miközben meg kell őrizniük a gazdaság értékét. A küzdelem egyénivé vált. Ahogy közeledik a finálé, egyre kiélezettebb a verseny, valaki meg fogja nyerni a Farm VIP négyet és elviszi a főnyereményt. Az elmúlt évadok tapasztalatai alapján innentől fogva a csapattársakból ellenségek válnak. Talán minden eddiginél komolyabb konfliktusoknak, nézeteltéréseknek, kibeszéléseknek, „hátba szúrásoknak” lehetnek szemtanúi a nézők. Van, aki úgy érzi, sikerült jól összeolvadniuk, mindenki tiszta lappal indult, azonban nem gondolja ezt mindenki így.

Komoly problémák kerültek felszínre a Farm VIP hatodik farmgyűlésén Fotó: TV2

Rippel Ferire mutogatnak

A korábbi piros csapaton belül napok óta komoly problémát okoz Rippel Feri vezetői stílusa. A lányok nehezen viselik a már-már katonai rendet, aminek szerintük ebben a versenyben, ily módon nincs helye. A versenyzők közül többen úgy látják, Rippel terrorban tartja a gyengébbik nemet azzal – amit többször is hangsúlyozott – ha rá szavaznak, azzal azt érik el, hogy biztosan közülük választ párbajellenfelet. Persze ehhez szükség van arra is, hogy rá kerüljön a legtöbb útilapu, ami nagyban múlik a többi szereplőn is. A szavazás előtt forrnak az indulatok Lissák Laurában és Balogh Edinában, végül kibuknak a dolgok, és súlyos tények kerülnek felszínre. Eleinte csak diszkréten fogalmazzák meg észrevételüket, azonban egy ponton már nem finomkodnak a szavakkal, és legnagyobb félelmükről is beszélnek. Gyakorlatilag eltörpül a tény, miszerint épp egy kiszavazást tartanának az elhangzottak miatt.

Lissák Laura és Balogh Edina hosszú hallgatás után kimondta: Rippel Feri félelemben tartja őket Fotó: TV2

Veszélyben érzem magamat is, Laurát és Zsuzsit is.

– Van bennem egy olyan gondolat, hogy a lányokkal összefogva kicsit előrébb juthatnánk. Ha ezt az elvet nézzük, vagyis hogy a legerősebb játékos kihívja a szerinte leggyengébbet, akkor mindhármunk neve felmerül és nem tudunk korrekten megküzdeni – mondta Balogh Edina. – Taktikusan csinál mindent, nincs érzelem, nincs egy pont, amibe bele lehet kapaszkodni. Nekem ez az ijesztő – fűzte hozzá Edina, akinek szavait, miszerint félnek az artistától, Laura is megerősítette.

Persze van, aki az elhangzottakat nem bírta ki megjegyzés nélkül, és Szabyest a lányok védelmére kelt.

Azt látom, hogy a lányok félelemben vannak tartva, legalábbis az alapján, ahogy Laura beszél.

– Szinte remegve mondta ki, hogy nem meri Ferire tenni az útilapuját. Igaz, nem látok ebbe bele – fejtette ki véleményét az énekes.

Keményen fogalmazta meg véleményét Rippel Feriről Szabyest Fotó: TV2