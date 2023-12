Tombolnak az indulatok a Farm VIP-ben

Új termelési ciklus indult meg a Farm VIP adásában, azonban a birkák mellett a feszültség is beköltözött a két csapathoz. A legmeglepőbb az, hogy a pirosaknál eddig az látszódott, hogy minden rendben, de mégis gyülekeznek a viharfelhők.

A pirosaknak kezd elege lenni Rippel Feri katonai szigorából (Fotó: TV2)

Rippel Feri kezdi nehezen viselni, hogy az állatokkal csak ő és Sánta Laci foglalkozik. Így komoly vita alakult ki a csapat tagjai között, amit az indított el, hogy az artista kiképzőtisztként viselkedve ugráltatja a többieket.

– Egy szavadba kerülhetne, hogy azt mond… – mondta a Dancing with the Stars táncosa, akire Feri egyből kontrázott is.

– De nem kerül a szavamba! Észre kellene, hogy vegyed. Ötven állat van, szerinted hány kiló kaját eszik meg egy állat? – kérdezett vissza az pirosak vezetője.

Végül a vitának Edina és Alfréd közbeszólása vetett véget, így ez a probléma most a szőnyeg alá lett söpörve.

Sárgáknál a vezetőváltás történt

Míg a pirosaknál csak a termelési feladat utolsó szakaszában robbant a vitabomba, addig a sárgák már egy vezetőváltáson is átestek. A termelést segítő játék után úgy érezték a csapattagok, hogy új vezetőre van szükségük, mert Ripli Zsuzsiban már nem érzik azt a határozottságot, mint korábban. A megingást kihasználva Lakatos Levente rögtön jelentkezett is a pozícióra.

Levi szerintem azért szeretett volna vezető lenni, mert kellett az egójának szerintem. Neki a titulus jobban tetszett, mint az, amit érte kell tenni. Egyébként ő kezdte el azt is elindítani, hogy én nem vagyok jó vezető, és engem szavazzanak ki. Nem tartom korrekt viselkedésnek semmilyen téren ezeket a dolgokat

– mondta el a véleményét a vezetőváltásról Ripli Zsuzsi.