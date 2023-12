Bevállalta a nudizást a magyar műsorvezetőnő

Kandász Andi az elmúlt időszakban számos fantasztikus fotóval ajándékozta meg követőit a közösségi oldalain, ugyanis tizenkét napot töltött a Kanári-szigetek névadójának szigetén, Gran Canarián. Andi bár korábban is járt már a varázslatos helyszínen, újra elvarázsolta őt mesés sziget.

Kandász Andi és férje, Borszéki Ferenc. (Fotó: Szabolcs László)



Igazi kaland

A Spanyolországhoz tartozó Gran Canariát az Atlanti-óceán igazi kincseként tartják számon. Ezt a tényt Andi is csak megerősíteni tudta lapunknak, ugyanis rengeteg kalandot élt át férjével, Ferivel, lányával, Lolitával és a lányának egyik barátjával. Ráadásul egy ott élő magyar ismerősük a sziget számtalan rejtett zugába is elkalauzolta a kis csapatot.

Gran Canaria déli részén szálltunk meg. Ilyenkor mindig kényelmes apartmant választunk, és bár november végén volt az utazás, nyaraltunk. Rengeteget kirándultunk, barangoltunk a rejtélyes és szép tájakon. Kávéültetvényeken jártunk, búvárkodtunk és a naplementében úsztunk az óceánban

- árulta el Andi, aki nevetve azt is hozzátette, hogy a hely természetes szépségei mellett örömét lelte a tengerparton a profi szörfösök nyújtotta csodás férfitestek látványában is.

Tetőfokára hágott az izgalom

Gran Canaria egyik fő látványossága az a homoksivatag, amelyet Andiék is meglátogattak. A sivatag egyik különlegessége, hogy a benne elterülő homok Nyugat-Szaharából származik, onnan hordja át a szemcséket a szél a kör alakú kis szigetre.

Európa legnagyobb sivatagába is ellátogattunk, ahol a helyiek és a turisták gyakorta naplemente ünnepet tartanak. A lemenő napot nézve fantasztikus érzés volt futkározni és hemperegni a homokban, miközben látod távolban az óceánt. Miután kifutkároztuk magunkat romantikára váltottunk és összeölelkezve oldódtunk fel ebben a földi csodában hálát adva azért, hogy 26 éve szerethetjük egymást.

- tette hozzá Andi.

Szórakozásból sem volt hiány

Az utazás során Andi egy olyan oldalát is megismerhette Gran Canariának, amelyről nem is gondolta volna, hogy van neki. Azt bár tudta, hogy tele van a sziget természeti csodákkal és látnivalókkal, arra nem számított, hogy nagyokat is lehet ott szórakozni.

Ferivel rengeteget buliztunk. A legtöbbször a nyakunkba vettük az éjszakát és hajnalig táncoltunk. Szerencsére most már Feri is tudott velem táncolni, áprilisban ugyanis megműtötték a térdét és végre azóta már ismét ő a parkett ördöge!

Egy kis pikantéria

Andi nem csak az éjszakai életet vállalta be a mesés utazás során, hanem a nudizást is. Mint mondta, ha tehetik, el szoktak vonulni férjével egy kis meztelen fürdőzésre az utazásaik során.

Imádom, ahogyan a víz és a bőröm egymással érintkezik akkor, amikor fürdőruha nélkül úszom a habokban. A kulturált nudizmust nagyon szeretem, nekem ez egy naturális, természetes dolog.

- árulta el.

Nem csak testi, lelki feltöltődés is volt ez az utazás

Andi szerint egy utazás nem csak a testet, de a lelket is táplálhatja. Lapunkkal megosztotta, hogy egy ilyen kirándulás során mindig kitisztul a feje és rengeteg mindenre rájön önmagával kapcsolatban. Mindezek mellett hálás azért is, hogy családja is el tudta kísérni erre a varázslatos kalandra.

Végre volt időnk beszélgetni a férjemmel. Minden nap hálásak vagyunk egymásért Ferivel, akivel ugyanolyan csillogó szemmel nézünk egymásra, mint a megismerkedésünkkor...

- tudtuk meg Anditól, aki azt sem tagadta, hogy hamarosan újra Thaiföldre készülnek párjával, akitől akár a tavalyi évhez hasonlóan egy újabb nagy meglepetésre is számít.