Nagy Feró bevallotta: A pálinka egy rendkívül egészséges gyógyszer

Nagy Feró, a Kossuth-díjas zenész bátran válaszolt minden kérdésre, amit Geszti Péter az Adom a napomban feltett neki. Bár a műsor előtt egész napját kamerák előtt töltötte, így betekintést nyerhettek a nézők otthonába, szokásaiba és nem utolsósorban főzőtehetségét is megcsillogtathatta. Azonban este már komolyabb témák kerültek elő. Idetartozik Feró pálinkázási rutinja is, amivel kapcsolatban megosztóak lehetnek a vélemények. Ez azonban cseppet sem érdekli a Beatrice frontemberét, hiszen őt igazolja évtizedes rutija. Vélhetően ezért is lepte meg őt 75. születésnapján Orbán Viktor is egy igazi különlegességgel...

A pálinka egy rendkívül egészséges gyógyszer. Reggel igyál meg egyet, akkor ebéd előtt még egyet, este meg nyugodtan kettőt is. Le kell hajtani, ne gondolkozzál sokat rajta.

– biztatta Feró az utasítások betartására Gesztit.

A pálesz ivás az nem azt jelenti, hogy reggel lehajtok egy üveggel. Egy stampót iszol, ez még a 2 centet is alig üti meg. Egy nagyon kis pálinka az felfrissíti benned a vérkeringést meg ilyesmit. Utána jöhet egy kávé, és kész, ennyi. Reggelire nekem ennyi elég is.

– tette hozzá a műsor vendége.

Geszti ezután arra figyelmeztetett mindenkit, hogy ne fogyasszanak állandóan szeszes italt!