Micsoda pofátlanság: Csúnya átverés áldozata lett újévkor a magyar énekes

Egészen megdöbbentő üzenet landolt újévkor az ismert magyar énekes, Éliás Gyula virtuális postaládájában, és vélhetően nem ő az egyetlen, aki "gazdagabb" lett a jól kitalált, ám a valóságtól távol álló levéllel.

Csúnya átverés áldozata lett Éliás Gyula / Fotó: Markovics Gábor

Gyulát az Instagramon környékezte meg egy magát Megan Daley-nek kiadó személy, aki azt állította magáról, hogy a világsztár, Tom Jones egyik alkalmazottja, és a médiamegjelenésekkel foglalkozik. Ez már önmagában némiképp furcsán hangzik, ám az illetőnek sikerült még tovább fokoznia a fokozhatatlant! Egész pontosan azt állította, hogy Tom Jones-nak minden vágya felvenni a kapcsolatot Éliás Gyulával, ami egy nagyon menő dolog lenne, csak épp nem igaz.

„Hello Man, my name is Megan Daley. I am a media personnel to Sir Tom Jones.

Tom sends his greetings and personally appreciates you for all the wonderful comments and likes on his Instagram page. He also gives you an opportunity to talk to him. May God continue to bless you”

- áll az üzenetben, ami magyarul valahogy így szól:

„Helló, Megan Daley vagyok, Sir Tom Jones médiamegjelenésekért felelős alkalmazottja. Személyes üdvözletét küldi neked, és nagyon hálás a sok lájkért és kommentért, amiket idén az Instagramján hagytál. Lehetőséget is biztosít számodra, hogy beszélj vele. Isten áldjon”

Éliás nem dőlt be

Természetesen Éliás Gyula nem most jött le a falvédőről, ezért nem reagált a hihetetlenül hangzó sorokra. Annak ellenére, hogy valószínűleg titkos vágya duettezni Tom Jonesszal.

Az énekes szerencsére nem válaszolt az adathalász megkeresésre, és a többi magyar művészt is arra kéri, legyenek nagyon óvatosak, és válogassák meg, hogy kinek írnak vissza.

- Nem kell mindent elhinni! Én egy jót kacagtam a dolgon, de könnyen elképzelhető, hogy van, aki sajnos jóhiszeműségből vagy akár poénból válaszol egy ilyen kamulevélre. Ne tegyétek

- figyelmeztetett mindenkit Éliás Gyula.