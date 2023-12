Megerősítette G.w.M, amiről hetek óta találgatott mindenki: vége van

Ahogyan azt a Bors már megírta, G.w.M az utóbbi időben nagyon beteg. A depresszió tüneteit mutatta a gengszter rapper, majd megbetegedése után kórházban is tartották. Ezt az időszaot nagyon nehezen viselte Kulcsát Edina, aki már alig várta, hogy végre kijöjjön az intézményből, és újra együtt legyen a kedvesével. Márknak pihennie kellene, most azonban jött a hír, hogy ő erre fittyet hány. Hetekig depresszióban szenvedett, aminek következtében nemcsak felszedett 15 kilót, de a bal belső fülében az egyensúlyért felelős szerve is leállt. Ezért most állandó szédülés, egyensúlyzavar, hányinger és levertség kínozza egyszerre... Ám ez nem tántorítja el sem őt, sem pedig feleségét attól, hogy ilyen állapotban álljon kamera elé, hiszen a nézőket ki kell szolgálniuk, ha már pénzt kértek a műsorért - írtuk korábban.

A gengszterrapper hősként harcolt, de nem sikerült / Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Az orvosa azt javasolta, hogy decemberben pihenjen és ne koncertezzen, erre azonban fittyet hányt, és azt mondta, ő akkor is muzsikálni fog:

Elkezdtem a rap lemezezemet és a slágereimet is kidobálom nektek. Az állapotom nem 100%, viszont nem tudok egy helyben ülni. Szétszedünk mindent, testvérkéim! A decemberi turnét letolom veletek

- írta korábban.

G.w.M az insta-sztoriban írta meg, hogy vége a láblógatásnak / Fotó: Istagram

Vége, az orvos lefújta a koncerteket

Hiába erősködött azonban G.w.M. az orvosok úgy döntöttek, nem tarthatja meg a koncertjeit. Ezért most fájó szívvel tett bejelentést:

Sajnos igaz a hír, miszerint nem koncertezhetek egészségügyi állapotom miatt, mivel a baloldali egyensúlyközpontom teljesen leállt. Borzalmasan sokat készültem, hogy átállon a live verzióra fellépések szempontjából, szinte az egész évem erről szólt, de a szervezetem közbeszólt

- írja a 24 óráig elérhető történetében.

Ez tehát azt jelenti, hogy G.w.M sikeres koncertsorozatának ebben az évben vége, a pontot pedig az orvosok tették az i-re.