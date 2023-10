Majoros Hajni drámai vallomása: "mostanában egyre többet gondolok az elmúlásra"

Meglepetések tárháza, ajándékcunami, félrevezetés, meghatottság és szeretet – csupán pár szó, ami jellemezte Majoros Hajni negyvenedik születésnapját. Az aprólékos szervezésről azonban ő semmit sem sejtett, ezért nemegyszer leesett az álla a különleges napon.

Majoros Hajni negyven éves lett (Fotó: hot! magazin archív)

– Hazugságok sorozata volt az egész! Peti nem egyedüli résztvevője volt a hazugságspirálnak, hanem magával rántotta a barátaimat és a családomat is! – kezdte a hot! magazinnak nevetve Hajni, aki ugyan gondolt arra, hogy valamivel készülni fog a férje, Majka, de ebbe nem akarta beleélni magát. – Peti imád szervezni és meglepetést okozni. Pár nappal a születésnapom előtt mondta először, hogy elmehetnénk kettesben vacsizni aznap. Már ennek nagyon örültem, mert az utóbbi időben rengeteget dolgozott, és amikor éppen nem forgatáson vagy fellépésen volt, akkor a családdal utaztunk el valahová.

Azonban Hajni már előző este furcsa hívást kapott a barátnőjétől, aki arra kérte, hogy menjenek ki reggel egy lovardába.

– Nem volt kedvem ehhez, mert inkább az estére akartam volna készülni, de ezt nyilván nem engedték! Abban a pillanatban, amikor bementem, megszólalt a Happy Birthday című dal. Még ekkor sem sejtettem semmit, csak azt gondoltam, milyen aranyosak, hogy már ilyen korán felköszöntenek. Kaptam egy lovas szatyorban ajándékot, ezenkívül lufikat raktak ki, de egy dolgot nem vettem észre: egy hatalmas, feldíszített ló állt bent! Egyáltalán nem számítottam arra, hogy kapok egy saját lovat! Csodálatos, kilencéves kanca, szép nagy szempillái vannak, és Baba a neve. Még most is alig hiszem el, hogy ő az én lovam! – mesélte lelkesen.

Hajni egy kilencéves lovat kapott a férjétől, Majkától (Fotó: hot! magazin archív)

Majoros Hajnit nagyon nehéz megríkatni

Mindezek után arra már végképp nem gondolt, hogy bármilyen más meglepetést tartogat még a nap.

– Etyekre hívták meg a vendégeket a bulira – amire ugye már nem is számítottam –, mi viszont már fél órával előbb kiértünk. Körbejártuk az egész várost a kőbányától a filmstúdióig, megnéztük a naplementét, mentünk mindenfelé! Nagyon élveztem, mert végre kettesben voltunk. Majd megérkeztünk a vacsora helyszínére, ahol a személyzet külön fogadott minket. Na, ezt megint furcsálltam! Bementünk, és újra megszólalt a zene, majd megláttam a családunkat és a barátainkat ujjongva, csillagszóróval a kezükben – ecsetelte.

Több megható pillanatot is tartogatott az este (Fotó: hot! magazin archív)

Az édesanya mindig is érzékenynek vallotta magát, ám eddig igyekezett ügyelni arra, hogy ez kevésbé látszódjon rajta.

Engem nagyon nehéz megríkatni, viszont voltak olyan pillanatok, amikor már nem bírtam visszatartani a könnyeimet

– vallotta be. – A nagyobbik fiam, Marci összevágott egy videót arról, ahogyan elmentek a paciért, ez nagyon meghatott. A barátnőim Petivel karöltve megszerveztek egy háromnapos utazást, ami szintén elképesztően jólesett. A kisebbik fiam, Olivér pedig úgynevezett hálakuponokat adott nekem: a sok ruhát, amit kap tőlünk, azzal szeretné meghálálni, hogy készítene nekem egy finom kávét. Ez a rengeteg szervezés meg törődés iszonyatosan meghatott, és irdatlan jó érzés, hogy Peti ilyen csodálatos születésnapot varázsolt nekem.

Olivér hálakupont adott anyukájának (Fotó: hot! magazin archív)

„Nem szeretném elveszíteni azt, ami most van”

Sokan megriadnak attól, ha kerek születésnaphoz érkeznek, Hajni viszont teljesen máshogyan állt ehhez.

Vártam, hogy negyvenéves legyek!

Szerintem a világ most már változott annyit, hogy negyvenévesen még bőven jól néznek ki az emberek, fiatalosak, és adnak magukra. Annyi, hogy most már picit többet kell tenni ezért. Már egy ideje keresem azt a sportot, ami teljesen átmozgat, és közben jól is érzem magam benne – mondta a híresség, aki hét évig dzsesszbalettozott, előtte pedig versenyszerűen atletizált. – Később ezek elmaradtak. Néha lementem az edzőterembe, illetve próbálkoztam különböző mozgásformákkal, de végül mindet abbahagytam, mert egyik sem motivált. Bízom benne, hogy ezzel a pacival meglesz ez is!

Az édesanya bátran letagadhatna több évet is, hiszen mindenki sokkal fiatalabbnak nézi.

– Nemrég az is megtörtént, hogy a nagyfiammal, Marcival együtt mentünk el gyógyszertárba, és mivel most már olyan magas, mint én, egy bácsi azt hitte, hogy a nővére vagyok! Szegény fiam nem is tudta hová tenni ezt a helyzetet! – nevetett Hajni, aki mindössze egy negatívumot lát abban, hogy negyvenéves lett. – Nagyon szeretem az életemet és a családomat, és már most rossz belegondolni abba, hogy mennyi lehet még hátra... Nem szeretném elveszíteni azt, ami most van. Bármilyen furcsa, mostanában egyre többet gondolok az elmúlásra, de aztán rögtön el is hessegetem ezt a gondolatot – vallotta be.

Hatalmasat nőtt Hajni nagyobbik fia, Marci (Fotó: hot! magazin archív)

„Ritkán kértem tőle bocsánatot”

Hajni tehát teljesen elégedett az életével, amiben a legfontosabb szerepet a férje és a gyermekeik töltik be. Úgy érzi, hosszú utat jártak be, mire sikerült teljesen összecsiszolódniuk, de ő ennek minden állomását élvezte.

Tizenhárom éve szeretik egymást (Fotó: hot! magazin archív)

– Olyanok vagyunk, mint a jin és a jang.

Az ellentéteink vonzzák egymást, és ezáltal kiegészítjük a másikat.

Peti ezer fokon ég, én meg csak százon; én picit lejjebb veszem őt, ő pedig engem feljebb, és így vagyunk tökéletesek. Az első időszak a csiszolódásról szólt, akkor az ember még fitogtatja az erejét, és megszabja a határokat. Nálunk ráadásul hamar jött a gyerek, ezért időnk se volt arra, hogy úgy rendesen kettesben legyünk. Ezáltal évekig tartott, amíg összecsiszolódtunk. Például én ritkán kértem tőle bocsánatot, és ezt többször is fájlalta. Aztán egy idő után magamba néztem, és rájöttem, hogy ez nem versenyszféra. Ha neki ez fontos, és ettől jobban érzi magát, akkor megtanulok bocsánatot kérni – taglalta Hajni. – Szerintem ez sosem egyszerű, de feladni sincs értelme: minden gondot meg lehet oldani, ha szeretjük egymást. A rosszabb napjainkon is ez vitt előre minket. Ahhoz, hogy eljussunk odáig, ahol most vagyunk, kőkemény, napi szintű munkára volt szükség. Nagyon szeretem benne többek között azt is, hogy sosem volt egyedüli meló az, hogy működjön a párkapcsolatunk és a családunk, hanem megosztottuk a feladatokat – mondta büszkén.