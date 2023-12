A Last Christmas dögös modellje mintha fiatalabb lenne, mint négy évtizeddel ezelőtt – fotók

Belegondolni is elképesztő, hogy a világhírű Wham! Last Christmas című zenéje és videóklipje már 40 éves lesz jövőre. Talán a világ legismertebb karácsonyi dalát köszönhetjük George Michaelnek és Andrew Ridgeley-nek, no meg a videóklip szereplőinek. A felvételen az énekes barátnőjét Kathy Hill modell alakította, akinek azóta mintha elfelejtettek volna szólni, hogy eltelt 4 évtized. A hölgy ugyanis talán még fiatalabbnak néz ki manapság, mint akkoriban.

Kathy Hill az 1984-es klipben Fotó: YouTube

Hill 64 éves kora ellenére simán letagadhatna jó pár évtizedet. Nem véletlen hát, hogy túl a hatodik ikszen is örömmel áll kamerák elé.

A The Sun Kathyvel kapcsolatban egy vicces interjút is felemlegetett, amelyben kiderült, hogy a Last Christmas forgatása alatt annyira jó volt a hangulat, hogy nem ritkán be is rúgott a stáb jó néhány tagja. Erről maga a modell mesélt a lapnak:

Nem volt megrendezve, csupán egy baráti társaság szórakozott. Volt egy jelenet a klipben, amiben vörösbort ittunk a vacsora asztalnál, Michaelt leszámítva mindenki azt ivott. Rengeteg vörösbor fogyott, sok jelenetben megborultunk

– árulta el nevetve Kathy.

Aki esetleg idén még nem látta-hallotta (elég alkalommal!) az ikonikus karácsonyi dalt, annak érdemes az alábbi videóra kattintania: