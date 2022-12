Kiakadtak a rajongók, örökre betilthatják az egyik legendás karácsonyi slágert

Vannak olyan karácsonyi dalok, amik nélkül nem ünnep az ünnep. Világszinten ilyen például Mariah Carey 28 éves popslágere, az All I Want For Christmas Is You, de ide sorolhatjuk a Wham! örökbecsű zenéjét, a Last Christmast is. Kérdés, meddig.

Egy dühös házaspár ugyanis azért kezdett gyűjtésbe, hogy egyszer és mindörökre megsemmisítse az ikonikus slágert. Az 55 éves Tomas Mazetti és felesége, a 33 éves Hannah nagyon, de nagyon nem szeretik ezt a számot, és bármit hajlandóak elkövetni, hogy megszabaduljanak tőle. Erre pedig kitaláltak egy igen ravasz tervet:

meg akarják vásárolni a dal jogait ahhoz, hogy mindenhonnan kiiktassák a Last Christmast.

Ezzel mindössze egy gond van: elképesztő sok pénzt kell hozzá. Merthogy a Wham! klasszikusa olyannyira beégette magát a történelembe, hogy 2007 óta minden évben felkerült a brit slágerlistákra, idén is hét hétig volt a leghallgatottabb dalok között. Épp emiatt a jogokért átszámítva 9,1 milliárd forintot kellene előteremteni, ebből azonban alig 23 millió forintnyi összeget sikerült összegyűjtenie a házaspárnak.

A házaspárnak elege van George Michaelék slágeréből Fotó: Courtesy Hannah Mazetti / SWNS / Northfoto

– Angolul tanultam, és emellett dolgoztam, hogy ki tudjam fizetni a számlákat. A kávézó tulajdonosa pedig szuper hangulatos ünnepi szezont tervezett, és volt egy saját készítésű CD-je, amelyen számos "sláger" szerepelt.

Ő csak néha-néha volt bent, így nem tudta teljesen átérezni azt a kínt, amit a személyzet többi tagja érzett, amikor a Last Christmas 111. alkalommal szólt a munkanap során

– mesélte az utálat kezdetét a DailyStarnak a Göteborgban élő Hannah.

– Tavaly karácsonykor aztán a férjemmel megkérdeztük a barátainkat, hogy mennyit lennének hajlandók fizetni azért, hogy soha ne hallhassák újra a dalt. Akkor elég sokan támogattak minket, és amikor idén novemberben elkezdték játszani a dalt, eszünkbe jutott, hogy itt az idő cselekedni – folytatta a nő, akinek férjével együtt még a jogdíj 99,75 százalékát kell összeszednie ahhoz, hogy beteljesítsék végső céljukat. Ennek ellenére motiváltak, és azt mondják: talán a jövő karácsony lesz az utolsó karácsony – azaz a valódi Last Christmas.