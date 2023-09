„Ezt nagyon odatetted” – Így énekli Szandi George Michael egyik legszebb dalát

A rock'n'roll csak egy azon zenei műfajok közül, ami jól áll Szandinak – ez derül ki az énekesnő frissen megosztott Instagram-tartalma kapcsán. Szandi énekelt már korábban többek közt Guns N' Rosest és AC/DC-t – utóbbit szvinges megközelítéssel.

Szandi újabb és újabb zenei műfajban tett kirándulással örvendezteti meg a rajongóit (Fotó: Markovics Gábor)

„Tulajdonképpen a hangszál is egy hangszer, amivel az érzelmeimet kifejezhetem. Alapvetően vidám, optimista típus vagyok, de jólesik időnként megmutatni egy mások oldalamat is, hiszen ez is én vagyok. Szeretem kipróbálni magam a különböző zenei műfajokban. Egyik kedvencem ez a dal George Michael-től Kissing a fool…”

– írta az énekesnő az Instagram-oldalán. A rajongók pedig odáig vannak a produkciótól.

„Ezt nagyon odatetted. Az összes dalod közül nálam ez lett a No. 1. Nagyon ott van a styl.”

– írta egyikük.

„Nagyon jó dal választás! Öröm volt Tőled hallani ezt a csodát!”

– lelkendezett Szandi egy másik követője.

„Nincs olyan műfaj, amelyik ne állna neked jól, Szandi! Nagyon tetszik a dal, a stílus.”

– vallotta be egy újabb rajongó.

„Elképesztően jó vagy, minden zenei stílusban! Ez is nagyon jól áll!”

– jegyezte meg valaki.

