Hazaküldték a TV2 sztárját, óriásit csalódott

Szombaton Ripli Zsuzsi távozott a TV2 Farm VIP negyedik évadából, és kisebb ellenérzésékkel hagyta el a Sárgákat, mert a végére nem volt túl jó a viszonya a csapattal. Zsuzsi ennek ellenére egy nagyon jó kalandnak tartotta a farmon töltött időt.

– Nagyon jó élmény volt számomra, embert és erőt próbáló. Mármint azoknak, akik beleadták a munkát. Nagyon jó emlékek is vannak bennem, miután haza értem egy, két napig még furcsa volt, hiányzott mellőlem a sok ember. Arra visszagondolva, milyen sok hasznos tudásra tettem szeret, azért elégedett vagyok – kezdte az élménybeszámolót Zsuzsi.

„Nem vagyok taktikus ember”

A legnagyobb tüskét Zsuzsiban a csapatának vele szemben tanúsított viselkedése okozta. Mivel saját bevallása szerint nem egy nagy taktikus, abban reménykedett, hogy a csapaton belül majd meg tudják beszélni a problémákat, és nem fordul senki a másik ellen. De a Farmgyűlésen is rengeteg meglepő dolgot hallott a sárgák új vezetőjétől, Lakatos Leventétől.

– A vezető szerep sosem hálás, de ők választottak meg. Igen, ez igaz, hogy én feladatorientált vagyok és folyamatosan koncentrálok. De működött, hiszen két termelési ciklust is megnyertünk. De nem gondoltam, hogy ennyire taktikus döntést hoznak a többiek. Hiszen a tények azt mutatják, hogy sikeresen vezettem a csapatot, jöttem, mentem és nem dirigáltam. Lehet kívülről nem így tűnt, de figyeltem a többiek igényeire is – mondta Zsuzsi, aki azt is hozzátette, hogy a való életben is mindig hű marad önmagához és az elveihez. Ezért is volt csalódott, amikor a csapattársai kiszavazták, mert úgy gondolta, biztos helye van a csapatban.

Igen, csalódtam a csapatomban, a gyűlés során már nem is tudtam, ki az, aki őszintén játszotta addig a játékot. Levit is megértettem, végig taktikusan játszott. Eleinte szövetségesek voltunk. De szerette volna a vezető pozíciót. Szerintem ezért is indította el azt a pletykát köztem és Johnny közt. Ezzel is megingatva a többiek bizalmát bennem

– mondta el nyersen a véleményét a színésznő.

Ripli Zsuzsi szerint azzal, hogy Levi összehozta Johnnyval, csak a vezetői pozíciót akarta megszerezni (Fotó: TV2)

Rengeteget tanulsággal tért haza

Ripli Zsuzsi minden nehézség, konfliktus és a kiszavazás ellenére rengeteget tanult önmagáról, és arról, miben kellene fejlődnie.

– Azt biztosan megtanultam, hogy még mindig nem vagyok szociális személyiség. De arra rámutatott, hogy kiadhatom másnak is a feladatokat, nem kell görcsösen ragaszkodnom ahhoz, hogy mindent én oldjak meg – mesélte mosolyogva Zsuzsi.