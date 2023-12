Keserédes a karácsony a Körtvélyessy családnak

Körtvélyessy Zsolt három évvel ezelőtt, decemberben vesztette el az élete szerelmét, Egerszegi Judit színésznőt, aki Körtvélyessy Kinga édesanyja volt. A mélységes gyász sokkolta a családot, de még mielőtt felocsúdhattak volna, jött a következő csapás: a művész öccse, Csaba is meghalt. Ő márciusban hunyta le örökre a szemét. Az elmúlt évek a feldolgozásról, a kitartásról és sajnos újabb kihívásokról szóltak: 2023 októberében hivatalosan is véget ért Kinga és L.L. Junior házassága is, ami kudarcélmény volt a családtagoknak is.

Körtvélyessy Zsoltot megviselte a lánya válása. (Fotó: Bors, YouTube)

A váratlan szerelem

A sok rossz után azonban törvényszerű, hogy jó dolgok is történjenek. Körtvélyessy Zsolt életébe onnan köszöntött be a szerelem, ahonnan a legkevésbé sem várta volna: az elhunyt testvére özvegyével találtak egymásra. A színész először nem kívánta nagydobra verni a viszonyt, bár a boldogságát sem akarta titkolni. Így amikor a Bors megkérdezte tőle még idén tavasszal, hogy foglalt-e a szíve, így felelt:

Ő nem szakmabeli, és úgy ötven éve ismerjük egymást. Nagyon jól megvagyunk együtt. Boldog vagyok. Majdnem egy időben halt meg a férje a feleségemmel, sok párhuzam van az életünkben. Menedzserként mindig is zenével foglalkozott, így ma már a komolyzenei koncertek közös programmá váltak.

Hogy ki a hölgy, az végül idén nyáron derült ki, a színész ugyanis több olyan interjút adott, ahol már nem csinált titkot a dologból.

Felügyel rám, gondoz, nagyon jól főz. Nagyon régóta ismerjük egymást tulajdonképpen, eleinte talán nem is kedveltük annyira egymást. De ő is özvegy lett, én is özvegy lettem, és összetalálkoztunk

— mondta csillogó szemekkel az új kedveséről.

Körtvélyessy Zsolt két évvel a megözvegyülése után lett újra szerelmes. (Fotó: Máté Krisztián)

Ünnepek a Körtvélyessy családdal

A történések fényében nem kérdés, hogy a Körtvélyessy család karácsonya keserédes lesz. Szenteste együtt lesz a mozaikcsalád, aztán karácsony első napján külön ül össze Körtvélyessy Zsolt, Kinga és a színész kisunokája, L.L. Junior kislánya, a három éves Lilike.

Amióta Judit elment, Kingával összeülünk a karácsonyfa előtt és megemlékezünk róla

— mondta a Borsnak, Körtvélyessy Zsolt, majd végül hozzátette: